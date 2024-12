Muore dentro il magazzino Esselunga, sindacati: “Domani 15 minuti di sciopero a sostegno della famiglia”

CAMPI BISENZIO – “Stanotte ha tragicamente perso la vita un lavoratore di Esselunga che operava nel magazzino e-commerce di Campi Bisenzio”: a dirlo, in una nota, Filcams Cgil Firenze, Fisascat Cisl Firenze e Prato e Uiltucs Toscana, che aggiungono: “Su richiesta delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze unitarie dei lavoratori, l’azienda ha deciso la chiusura del

magazzino fino alle 12 di domani, 2 dicembre. Insieme alle rappresentanze unitarie dei lavoratori ci stringiamo attorno alla famiglia e dichiariamo, sempre per la giornata di domani, 15 minuti di sciopero in tutti i negozi fiorentini per testimoniare vicinanza e solidarietà. Lo sciopero, per decisione delle rappresentanze unitarie dei negozi, non prevederà l’astensione dal lavoro, ma la trattenuta della retribuzione equivalente che chiederemo all’azienda di devolvere ai familiari del lavoratore”.