MuoviLastra, una App per prevenire… la sedentarietà. Lunedì 25 la presentazione

LASTRA A SIGNA – Lunedì 25 gennaio alle 18.30 si terrà una presentazione pubblica, in modalità videoconferenza, su come utilizzare la App MuoviLastra, la metropolitana urbana pedonale attiva nel Comune di Lastra a Signa frutto di un progetto promosso insieme alla Sds zona Fiorentina Nord Ovest. Sarà possibile seguire l’incontro in videoconferenza sulla piattaforma Google […]

LASTRA A SIGNA – Lunedì 25 gennaio alle 18.30 si terrà una presentazione pubblica, in modalità videoconferenza, su come utilizzare la App MuoviLastra, la metropolitana urbana pedonale attiva nel Comune di Lastra a Signa frutto di un progetto promosso insieme alla Sds zona Fiorentina Nord Ovest. Sarà possibile seguire l’incontro in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet (collegandosi al link https://meet.google.com/gga-kduk-ozm). Quest’ultima modalità consentirà a tutti i cittadini interessati di poter partecipare attivamente e quindi di poter intervenire. All’incontro interverranno il sindaco Angela Bagni, l’assessore alle politiche sociali Matteo Gorini e il coordinatore del progetto l’ingegnere Luciano Rizzi. La metropolitana urbana, infatti, consiste in un percorso pedonale ad anello (il binario) di circa sei chilometri con diverse fermate (sette in tutto), contraddistinte da un cartello. Scaricando la App MetroLastra è possibile conoscere gli orari della metropolitana, ovvero il tempo di percorrenza da una fermata all’altra basato sul proprio passo. Ogni treno può essere costituito da un singolo passeggero/camminatore o da più persone, organizzatesi nell’apposito gruppo Facebook. La finalità è quella di favorire l’attività fisica almeno tre volte settimana, come indicato dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità.