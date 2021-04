Musei: a Firenze lunedì 26 aprile riapre la Casa di Dante

FIRENZE – Da domani, lunedì 26 aprile, la Toscana tornerà in zona gialla. E fra i musei che riaprono, come previsto dall’ultimo decreto e dopo la lunga chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, c’è la Casa di Dante. “Sarà un giorno di festa per la cultura, per Dante e per tutti noi, – spiega Cristina Manetti, presidente […]

FIRENZE – Da domani, lunedì 26 aprile, la Toscana tornerà in zona gialla. E fra i musei che riaprono, come previsto dall’ultimo decreto e dopo la lunga chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, c’è la Casa di Dante. “Sarà un giorno di festa per la cultura, per Dante e per tutti noi, – spiega Cristina Manetti, presidente del Museo – dopo mesi di chiusura forzata finalmente potremo tornare ad accogliere i visitatori nelle sale rinnovate del nostro museo. Ricordo infatti che il museo è stato completamente rinnovato prima del lockdown e la nuova veste tecnologica permette a grandi e piccoli di tuffarsi nella Firenze trecentesca e scoprire tante cose su Dante poeta, ma soprattutto uomo”. Il Museo proseguirà anche con le sue attività on line per bambini, ragazzi e i visitatori accompagnandoli alla scoperta di Dante e della Firenze medievale anche grazie al virtuale tour.