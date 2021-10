Museo del Figurino, al via gli appuntamenti dedicati a Napoleone

CALENZANO – Dopo la pausa estiva dal mese di ottobre ripartono al MuFiS, il Museo del Figurino, gli appuntamenti del programma del bicentenario della morte di Napoleone. In collaborazione con Comitato Napoleone21 in ambito nazionale e FECN Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, all’interno del progetto di Destination Napoleon, in ambito europeo e internazionale verranno proposti […]

CALENZANO – Dopo la pausa estiva dal mese di ottobre ripartono al MuFiS, il Museo del Figurino, gli appuntamenti del programma del bicentenario della morte di Napoleone. In collaborazione con Comitato Napoleone21 in ambito nazionale e FECN Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, all’interno del progetto di Destination Napoleon, in ambito europeo e internazionale verranno proposti dei cicli di incontri a tema napoleonico per specialisti del settore, appassionati o nell’ambito della didattica e dell’educazione permanente.

Tutti gli incontri si terranno in Altana del Castello di Calenzano Alto, dalle ore 21 accesso consentito previa prenotazione obbligatoria (tramite mail con numero posti limitati) ed esibizione del Green Pass. Gli incontri inizieranno mercoledì 6 ottobre con “Presentazione dei materiali per svolgere attività di giochi di simulazione storica tridimensionali nelle scuole” a cura di Riccardo Montefiore AFBIS- Associazione Fiorentina Battaglie in Scala; proseguiranno il mercoledì 3 novembre con “La vita quotidiana del soldato” a cura di Francesco di Leone 113éme Régiment d’infanterie de ligne; mentre mercoledì 1 dicembre sarà la volta di “Napoleone e il cinema” a cura di Paolo Coturri Associazione La Condotta e 113éme Régiment d’infanterie de ligne.

Dal 1 ottobre il Museo del Figurino Storico di Calenzano adotta l’orario invernale fino a maggio 2022 con apertura il giovedì e il venerdì 14.30 – 18.30 e il sabato e la domenica 9 – 12.30 e 14.30 – 19. Per prentorarsi agli incontri inviare mail a museofigurinostorico@atccalenzano.it