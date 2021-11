Museo del Figurino. All’Altana del Castello, l’incontro su Napoleone

CALENZANO -Mercoledì 3 novembre alle 21 alla Sala dell’Altana del Castello di Calenzano si terrà l’incontro “Salto nel passato: come viveva un soldato sotto Napoleone”, parteciperà Francesco Di Leone esperto rievocatore dell’Associazione 113ème Régiment d’infanterie de ligne. Di Leone, avvalendosi anche di oggetti di rievocazione storica, svelerà usi e costumi dei soldati nel periodo della coscrizione francese svelando curiosità ed aneddoti, un modo per avvicinarsi alla storia e, in specifico, al periodo napoleonico coinvolgendo in prima persona il pubblico.

Gli incontri sono promossi dal Museo del Figurino di Calenzano per, si legge in una nota “creare un dibattito e una connessione diretta con la storia e servono non solo per docenti e appassionati ma soprattutto per i più giovani”. Il Museo del Figurino Storico di Calenzano fa parte della FECN Fédération européenne des cités napoléoniennes a livello internazionale e collabora con Napoleone21 a livello nazionale, tali incontri fanno parte del programma per il Bicentenario 2021 dalla morte di Napoleone, il prossimo e ultimo in programma sarà il 1 dicembre.

Evento con posti limitati prenotazione e green pass obbligatori inviare una mail a museofigurinostorico@atccalenzano.it