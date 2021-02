Museo del Figurino: incontri online su D’Annunzio

CALENZANO – Tre incontri online sono organizzati dal Museo del Figurino Storico sul tema della mostra “D’Annunzio: Fiume e l’Uomo Nuovo” inaugurata il 18 gennaio. La decisione, si legge in una nota del Museo del Figurino, è nata dopo l’interesse suscitato sui social dalla mostra. Gli incontri si terranno a partire dal 18 febbraio. Studenti, […]

CALENZANO – Tre incontri online sono organizzati dal Museo del Figurino Storico sul tema della mostra “D’Annunzio: Fiume e l’Uomo Nuovo” inaugurata il 18 gennaio. La decisione, si legge in una nota del Museo del Figurino, è nata dopo l’interesse suscitato sui social dalla mostra. Gli incontri si terranno a partire dal 18 febbraio.

Studenti, docenti e appassionati potranno assistere alla diretta, o rivedere gli interventi sui canali digitali del MuFiS, trovare spunti utili per lo studio o semplicemente scoprire delle curiosità: durante la diretta infatti verranno mostrati alcuni reperti afferenti alla figura di D’Annunzio inediti che entreranno poi a far parte della mostra in atto presso il museo.

Il MuFiS, in collaborazione con la Biblioteca CiviCa ha messo a disposizione delle letture mirate sull’argomento di e su D’Annunzio così da creare un cerchio di conoscenza tra la mostra, gli incontri online e le letture di testi scelti.

Inoltre per meglio accompagnare i nostri utenti in questo percorso culturale di accrescimento e di approfondimento il MuFiS, in collaborazione con la Biblioteca CiviCa di Calenzano, ha messo a disposizione delle letture mirate sull'argomento di e su D'Annunzio così da creare un cerchio di conoscenza tra la mostra, gli incontri online e le letture di testi scelti.

Il 18 febbraio alle ore 10.30 “La Cultura e l’Homo Novus dannunziano nella Carta del Carnaro a cura di Paola Di Felice, alle 11 “La Carta del Carnaro: raffronti fra il dannunzianesimo il fiumanesimo ed il fascismo” a cura di Alessandro Pratesi; il 4 marzo alle 10.30 “Uno sguardo alla questione dal punto di vista militare” a cura ddi Daniele Guglielmi e Umberto Ponzecchi. Alle ore 11 “La vicenda di Fiume nel contesto internazionale” a cura di Ugo Barlozzetti. Il 18 marzo alle 10.30 “L’aspetto militare di Fiume: equipaggiamenti e armamenti” a cura di Daniele Guglielmi e Umberto Ponzecchi. Alle ore 11 “D’Annunzio innovatore della comunicazione della promozione e nell’uso dei motti” a cura di Alessandro Pratesi. Gli incontri si possono seguire su https://www.museofigurinostorico.it/ Pagina Facebook: https://www.facebook.com/mufiscalenzano Canale YouTube del MuFiS: https://www.youtube.com/channel/UCxsdLJP0o4PRF2Da56Vmwbw Link per vedere il convegno di apertura mostra: https://youtu.be/CrqsTALaUKI