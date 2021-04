Museo del Figurino riapre con una mostra dedicata a Napoleone

CALENZANO – Torna ad aprire le porte e le proprie sale il Museo del Figurino Storico. Dal 2 maggio prendono il via nuovi eventi. Il primo sarà l’inaugurazione della mostra “Napoleone in Toscana” in occasione della settimana napoleonica e i festeggiamenti per il Bicentenario della morte di Napoleone. Il Museo del Figurino Storico è all’interno […]

CALENZANO – Torna ad aprire le porte e le proprie sale il Museo del Figurino Storico. Dal 2 maggio prendono il via nuovi eventi. Il primo sarà l’inaugurazione della mostra “Napoleone in Toscana” in occasione della settimana napoleonica e i festeggiamenti per il Bicentenario della morte di Napoleone. Il Museo del Figurino Storico è all’interno dei musei del programma europeo di Destination Napoleon dell’FECN Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes e ha deciso di offrire uno sguardo al personaggio di Napoleone nel contesto Toscano alle innovazioni e ai cambiamenti che portò in campo amministrativo e non solo, saranno presenti i figurini della Collezione Guglielmo Maetzke e documenti originali dell’epoca unici e importantissimi per la nostra storia come il documento originale della capitolazione del forte Belvedere di Firenze firmato da Tourez il comandante delle truppe francesi.

Lunedì 3 maggio e 10 maggio dalle 10 alle 12.30 il Museo del Figurino parteciperà a due webinars promossi proprio dall’FECN a livello europeo sul tema delle rievocazioni storiche con un piccolo intervento dell’Associazione 113ème Régiment d’Infanterie de Ligne, e sul tema dei wargame e del figurino da aspetto ludico a importante tassello per l’apprendimento della storia a cura dell’ AFBIS- Associazione Fiorentina Battaglie in Scala. Tali webinars saranno visibili sui canali digitali di Destination Napoleon in specifico sul canale social di facebook https://www.facebook.com/destinationnapoleon.

Inoltre il Museo del Figurino Storico ha collaborato anche con il Comitato Italiano per il Bicentenario Napoleonico che darà inizio ufficialmente al programma di mostre ed eventi legati alla figura di Napoleone in Italia la prossima settimana. Il via sarà dato a livello nazionale dall’ode del 5 Maggio di Alessandro Manzoni interpretata da artisti di vario calibro presso luoghi suggestivi legati a Napoleone o direttamente dalle sale dei Musei aderenti all’iniziativa come per il MuFiS che ha visto la partecipazione dell’attore Bruno Santini. Si potrà assistere dai canali social del Comitato del Bicentenario https://www.facebook.com/napoleone21 e su https://www.youtube.com/channel/UCB95h2kvbW-J7aghDC8kQ5Q oltre ai canali social del MuFiS.



Ritornano anche gli eventi all’aperto un modo per celebrare Napoleone è immergersi nel gioco e scoprire le tattiche usate nelle battaglie in quel periodo, tutto ciò potrà essere possibile Sabato 8 maggio dalle ore 10 sono previste attività di gioco da tavolo di ricostruzione storica in scala a tema napoleonico a cura dell’AFBIS presso il giardino del castello (in caso di maltempo l’attività verrà svolta nell’altana) accesso solo con prenotazione. Domenica 9 maggio si concluderà la settimana napoleonica con la pubblicazione sui nostri canali social di un Documentario storico a cura dell’Associazione 113ème Régiment d’Infanterie de Ligne che grazie all’attività di “Reenactment” ci permetterà di fare un salto nel passato e di vivere alcuni momenti di quotidiana routine di un’unità militare del reggimento toscano dell’armata napoleonica durante l’annessione del territorio del Granducato all’Impero francese nei primi anni dell’Ottocento.

Secondo le vigenti normative l’orario di apertura del museo rimarrà invariato per il periodo di riferimento sempre con accesso libero nei giorni feriali mentre la visita nei giorni festivi sarà possibile previa prenotazione effettuata almeno un giorno prima rispetto alla data della visita in programma.In assenza di prenotazioni il museo potrà rimanere chiuso nella giornata di domenica. Per le prenotazioni telefoniche rimandiamo all’ATC 0550502161 rimane comunque sempre attiva la prenotazione on-line tramite mail all’indirizzo museofigurinostorico@atccalenzano.it