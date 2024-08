Museo del Figurino storico aperto per Ferragosto

CALENZANO – Ferragosto in città con il Museo del Figurino storico aperto. Oggi il Museo di via del Castello resta aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La collezione all’interno delle sale del museo rappresenta un tesoro raro in Italia: una raccolta formata negli anni grazie alle donazioni e i prestiti […]

CALENZANO – Ferragosto in città con il Museo del Figurino storico aperto. Oggi il Museo di via del Castello resta aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La collezione all’interno delle sale del museo rappresenta un tesoro raro in Italia: una raccolta formata negli anni grazie alle donazioni e i prestiti di collezionisti e modellisti. Negli anni il museo, nato dalla passione dei plastimodellisti, si è trasformato da un museo per esperti del settore ad un museo per grandi e piccoli amanti del modellismo. Inoltre il Museo del figurino storico organizza durante l’anno incontri, laboratori a tema storico e non solo, ma anche la caccia al tesoro per i bambini e appuntamenti per tutte le età.