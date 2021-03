Museo del Figurino: un pomeriggio alla riscoperta di D’Annunzio

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico non poteva non concludere un percorso iniziato il 18 gennaio scorso, con l’inaugurazione della mostra “D’Annunzio: Fiume e l’Uomo Nuovo”, se non col teatro. Il teatro uno dei luoghi di cultura amati dal Vate ospiterà virtualmente le letture teatrali che l’Associazione Culturale di Firenze AltroTeatro, con la regia […]

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico non poteva non concludere un percorso iniziato il 18 gennaio scorso, con l’inaugurazione della mostra “D’Annunzio: Fiume e l’Uomo Nuovo”, se non col teatro. Il teatro uno dei luoghi di cultura amati dal Vate ospiterà virtualmente le letture teatrali che l’Associazione Culturale di Firenze AltroTeatro, con la regia di Antonello Nave, presenterà mercoledì 31 marzo ore 15 sui canali social del museo. Per l’occasione verranno proposte due pagine tratte dal diario di D’Annunzio relative alla preparazione e all’attuazione della Beffa di Buccari, ringraziando Eugenio Nocciolini. Sarà interessante vivere le stesse emozioni che albergavano nell’animo e nello spirito di questo personaggio votato alla popolarità.

Sarà presentato un poemetto giapponese del 1920 scritto da Tsuchii Bansui ma richiesto da Shimoi Harukichi. “Il samurai di Fiume, – si legge nella nota del Museo – grande diffusore della cultura letteraria giapponese in Italia, che ammirava a tal punto il Vate da proporre di edificare un tempio in suo onore a Tokyo, per questo contributo ringraziamo Silvia Cosi. Le letture saranno intervallate da brani musicali con tematiche relative alla prima guerra mondiale e al Vate grazie alla voce di Fiamma Ciampi e alle musiche di Gianni Bandini. Un’ora di intrattenimento che speriamo i nostri utenti apprezzeranno”.