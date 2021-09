Museo di Villa Caruso, tutto pronto per le visite virtuali: due giorni per ricordare il grande tenore

LASTRA A SIGNA – Una sinergia che arriva ben oltre i confini nazionali ha permesso la programmazione di due visite virtuali e guidate al Museo di Villa Caruso. Due gli appuntamenti in arrivo, grazie alla collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, per ricordare l’anniversario dalla morte del grande tenore. […]

LASTRA A SIGNA – Una sinergia che arriva ben oltre i confini nazionali ha permesso la programmazione di due visite virtuali e guidate al Museo di Villa Caruso. Due gli appuntamenti in arrivo, grazie alla collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, per ricordare l’anniversario dalla morte del grande tenore. Sia giovedì 30 settembre che venerdì 1 ottobre, infatti, alle 18 si potrà entrare virtualmente nella villa che fu di Caruso. Grazie a un collegamento on line sulla piattaforma Zoom e a una guida in presenza, verrà organizzato un vero e proprio tour, rivolto a un numero limitato di partecipanti. Durerà dai 30 ai 45 minuti; il primo appuntamento sarà in lingua italiana, mentre il secondo sarà in inglese.

“È un enorme piacere vedere come il ricordo del tenore sia motivo di legame forte anche fuori Italia, – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – ringraziamo Marco Agostini, promotore dell’iniziativa, che abbiamo avuto il piacere di incontrare in passato al Ministero e che ha assunto da poco tempo la direzione dell’IIC di Dublino”. “Il nostro auspicio è che questo evento, concordato con il sindaco del Comune di Lastra a Signa Angela Bagni – ha commentato Marco Capaccioli, vice-presidente dell’Associazione – possa essere un’occasione per permettere a tutti gli interessati di visitare Villa Caruso seppur a distanza. Per poi tornare alle visite in presenza”.