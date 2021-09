Museo Galileo Nesti, Gandola (FI): “La riapertura è un ottimo segnale per tutta l’area metropolitana”

SIGNA – “La riapertura del museo di oggettistica ferroviaria Galileo Nesti di Signa rappresenta un ottimo segnale per tutta l’area metropolitana fiorentina, la migliore rappresentazione di ciò che siamo stati nella storia ed il miglior invito rivolto a sempre più persone a ravvicinarci al trasporto pubblico e ferroviario. Desiderio dunque far giungere a tutti i volontari dell’Associazione Ferrovieri di Signa e all’amministrazione comunale le mie più fervide congratulazioni per la minuziosa opera di restauro ed ampliamento dei locali museali messa in campo negli ultimi anni e per aver operato con grande slancio per valorizzare e preservare l’inestimabile patrimonio storico, oggettistico e ingegneristico delle Ferrovie dello Stato”. Così si esprime Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento commentando la riapertura avvenuta ieri del museo signese. “Il museo oggi riaperto – conclude – con i suoi oggetti tutti funzionanti, ha un potenziale straordinario e dovrà diventare un punto di approdo degli studenti delle scuole di tutta l’area metropolitana (e non solo), puntando ad essere e a diventare un museo di grande eccellenza della grande Firenze”.