Museo Ginori: convegno internazionale sulla Manifattura e la circolazione dei modelli scultorei

SESTO FIORENTINO – “La Manifattura Ginori e la circolazione dei modelli scultorei in Europa”: è questo il titolo del convegno internazionale in programma il 23 novembre alle 9.30 all’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze. Organizzato dalla Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia, il convegno (realizzato grazie al contributo concesso da MIC – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e con la collaborazione di Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze / SAGAS) mette a confronto alcuni dei massimi esperti in materia, provenienti da prestigiose istituzioni internazionali, con l’obiettivo di raccontare una storia per molti versi ancora inedita che spazia dal Cinquecento al Novecento e ha il suo fulcro nella straordinaria collezione di modelli tardobarocchi raccolti dal marchese Carlo Ginori per riprodurli in porcellana all’interno della sua fabbrica.

Modera Andrea Bacchi Università degli Studi di Bologna, interverranno Cristiano Giometti, Università degli Studi di Firenze, sul tema “Suggestioni di scultura tardo barocca romana nei modelli della Manifattura di Doccia”, Dimitrios Zikos, studioso indipendente, “Λαοκοωντες. Doccia and the Diffusion of an Opus Nobile”, Kira d’Alburquerque, Victoria and Albert Museum, “Variazioni attorno all’Apollo e Marsia di Giovan Battista Foggini”, Mara Visonà, Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, Firenze “Moti e affetti in bassorilievi di Giovan Battista Foggini in correlazione con modelli della Manifattura di Doccia”, Stefano Casciu, Direzione regionale musei della Toscana, “Un nuovo gruppo in porcellana di Doccia: la Samaritana al pozzo da Girolamo Ticciati”, Paola D’Agostino e Marino Marini, Museo Nazionale del Bargello, Francesca Rossi, restauratrice “Cere barocche al Museo Nazionale del Bargello tra restauri e nuovi allestimenti”, Andrea Di Lorenzo Museo Ginori, Laura Speranza Opificio delle Pietre Dure, Maria Grazia Cordua, restauratrice, “Il restauro dell’Apollo e Marsia del Museo Ginori, da un modello di Giovan Battista Foggini, Giulia Basilissi, Direzione regionale Musei della Toscana, Azzurra Macherelli e Francesca Briani, ADARTE “Un nuovo protocollo di analisi tecniche per i modelli in cera del Museo Ginori”.

Alle 15 sessione pomeridiana, modera Dora Liscia Fernando Loffredo State University of New York at Stony Brook. Interverranno Sara Ragni Università degli Studi di Firenze, sul tema “La fioritura dell’effigie nella scultura fiorentina tardo-barocca di destinazione funeraria e il suo riverbero sulla produzione di Doccia (con una postilla sulle tombe Ginori)”, Andreina d’Agliano, studiosa indipendente, “Gruppi e figure di Doccia per i surtout da dessert”, Rita Balleri, Museo Ginori “Dipinti antichi e rinascimentali nei modelli scultorei della Manifattura di Doccia”, Stefania Cretella, “Università degli Studi di Verona La Richard Ginori al tempo del Liberty: la ricerca di nuovi linguaggi”, Oliva Rucellai Museo Ginori, “L’antico nei disegni di Gio Ponti per la Richard-Ginori. La Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia”.