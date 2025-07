Museo Soffici, sta per scadere l’avviso per le domande da direttore 

POGGIO A CAIANO – C’è tempo fino all’11 luglio per presentare le domande per l’incarico di direttore del museo “Soffici e del ‘900 italiano”. I soggetti interessati dovranno far pervenire all’amministrazione comunale la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo in allegato o che si può trovare cliccando al link https://poggioacaiano.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=105&id_doc=39500 e dove ci sono tutte le info sui requisiti richiesti. Insieme […]

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’amministrazione comunale la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo in allegato o che si può trovare cliccando al link https://poggioacaiano.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=105&id_doc=39500 e dove ci sono tutte le info sui requisiti richiesti. Insieme alla domanda andrà inviato il proprio curriculum vitae in formato europeo esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it, entro il termine perentorio delle 23:59 di venerdì 11 luglio.

Sia la domanda che il curriculum dovranno essere sottoscritti digitalmente. Nel caso in cui il richiedente non sia provvisto di firma digitale dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.