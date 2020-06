Musica d’estate con la Scuola di Musica di Sesto

SESTO FIORENTINO – Il Quintetto di Ottoni e Big Band della Scuola di Musica si esibirà venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino esterno del Teatro della Limonaia. L’evento si colloca all’interno della rassegna “Un giardino in scena”. Eseguiranno musiche che spaziano dal Barocchi fino al Jazz passando per il musical. La prenotazione è obbligatoria […]

SESTO FIORENTINO – Il Quintetto di Ottoni e Big Band della Scuola di Musica si esibirà venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino esterno del Teatro della Limonaia. L’evento si colloca all’interno della rassegna “Un giardino in scena”. Eseguiranno musiche che spaziano dal Barocchi fino al Jazz passando per il musical. La prenotazione è obbligatoria per le norme di sicurezza per il contenimento del Covid-19. Si prenota a: [email protected], 393.8120835. Ingresso ad offerta libera. Gli altri appuntamenti con la Scuola di Musica sono: Invasioni Music Corner con l’esibizione di tre gruppi del corso di Musica d’insieme moderna seguito dal Maestro Riccardo Dell’occhio che si esibiranno: giovedì 9 luglio “Noise’n Blues”, sabato 18 luglio “Blows”, venerdì 24 luglio “SkjAmaZZY”. Le esibizioni si terranno in piazza Vittorio Venero alle 21.30 anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione a: [email protected] Il 27 luglio alle 21.15 nel cortile interno della Biblioteca Ragionieri (ingresso offerta libera) si terrà “Notte nei giardini di Spagna” recital solistico del chitarrista Ganesh Del Vescovo porterà un programma incentrato sulla chitarra nella musica spagnola dal ‘500 fino al tardo ‘800.

Musiche di F. Sor, A. Mudarra, M. Lliobet, F.M. Torroba, E. Granados, M. de Falla, F. Torrega, I. Albéniz. Prenotazione obbligatoria al numero 055.4496851