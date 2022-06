Musica, gastronomia, negozi aperti: l'”E… state a Campi” si apre ufficialmente il 29 giugno

CAMPI BISENZIO – Un’estate per… restare a Campi. Un’estate di condivisione, divertimento, musica, street food e tanto altro ancora, per vivere il centro di Campi. Sono cinque, infatti, le serate previste dal 29 giugno al 27 luglio organizzate dal CCN “Fare Centro Insieme”, una quarantina gli associati, che in questo modo vuole continuare il proprio […]

CAMPI BISENZIO – Un’estate per… restare a Campi. Un’estate di condivisione, divertimento, musica, street food e tanto altro ancora, per vivere il centro di Campi. Sono cinque, infatti, le serate previste dal 29 giugno al 27 luglio organizzate dal CCN “Fare Centro Insieme”, una quarantina gli associati, che in questo modo vuole continuare il proprio cammino di crescita confermandosi così come una delle realtà più attive, quando si parla di commercio sul territorio, di tutta la provincia di Firenze. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Christian Domizio, che del Centro Commerciale Naturale campigiano è il presidente. Tutto questo in attesa del 29 giugno quando l'”E… state a Campi” prenderà ufficialmente il via. Con una novità non di poco conto visto che quest’anno il centro storico del nostro Comune sarà animato da piazza Fra Ristoro fino a piazza Dante, compresa, passando per tutta via Santo Stefano.

“Quello che ci aspetta – spiega Domizio – è un programma di iniziative articolato e che ci fa credere che ci siano le condizioni per vivere un’estate ricca di spensieratezza. In occasione delle serate del 6 e 13 luglio, fra l’altro, lo street food resterà in funzione fino alla domenica e anche l’apertura serale dei negozi sarà prolungata ad altri giorni. Un altro appuntamento che mi preme mettere in risalto è la “Fiera dello sbaracco” del 27 luglio, in occasione della quale ogni negozio associato a “Fare Centro Insieme” avrà il proprio gazebo personalizzato per vendere la merce a disposizione”. Già in questi giorni, inoltre, nel centro di Campi “sventolano” tante bandiere colorate a rendere ancora più viva ogni attività commerciale.

Commercio che, come sottolineato dallo stesso Domizio, dopo un inizio di anno un po’ complicato, negli ultimi mesi – pensiamo per esempio ai settori moda e calzature, quelli più penalizzati nel primo trimestre del 2022 – ha fatto registrare una ripresa. E adesso, con le cinque serate “lunghe” dell'”E… state a Campi”, c’è l’occasione perché questa ripresa sia ancora più evidente. Commercio e CCN che da tempo stanno dialogando con l’amministrazione comunale per migliorare ulteriormente il decoro urbano nel centro di Campi: “Tutti risultati – aggiunge Domizio – che stiamo raggiungendo grazie all’unità di intenti che c’è all’interno di “Fare Centro Insieme” e che ci consentono di “respirare” un po’ dopo le difficoltà vissute nei mesi dell’emergenza sanitaria”.

Considerazioni ribadite ed evidenziate anche da Cinzia Danti, presidente di Confesercenti Campi: “I primi mesi dell’anno, oltre ai due precedenti, sono stati davvero critici, non solo a Campi, e dopo la ripresa registrata nell’ultimo periodo, la speranza è quella di poter ripartire veramente. Per questo, per l’estate campigiana abbiamo realizzato un format che possa dare alle persone la possibilità di fare qualche acquisto in più. Anche perché la voglia di tornare ad aggregarsi si respira davvero. Da parte nostra, come sempre, c’è grande attenzione alla comunità di riferimento, grazie anche a un’amministrazione comunale che ci sostiene. Ma Campi attira persone anche da fuori Comune e l’obiettivo è quello di fare una buona estate in modo che possa essere da volano per quello che sarà il periodo del Natale”.