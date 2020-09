Musica, libri, sport e sapori: torna la Meglio Genìa

CAMPI BISENZIO – Musica, libri, sapori tipici, sport. Da oggi al 30 settembre torna, per il 12esimo anno consecutivo, “La Meglio Genìa”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con “FareCentroInsieme”, Confesercenti, Teatrodante Carlo Monni e con ProCampi – Proloco di Campi Bisenzio.



Tante le associazioni e le realtà coinvolte nel programma. “E’ sicuramente il modo migliore – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – per far ripartire la vita della comunità campigiana dopo la pausa estiva oltre a rappresentare un esempio virtuoso della filosofia che vuole continuare a contraddistinguere questa amministrazione”.



In collaborazione con l’Associazione G.I.P.S., al Parco Iqbal, torna il “Palio della pecora – Sergio Iorio”, la sfida gastronomica a base di pecora in umido intitolata a Sergio Iorio, arrivata alla sesta edizione. Una serata in cui si intrecciano memoria, tradizione, solidarietà e senso di appartenenza.



“Anche quest’anno una bella sfida che ci attende e che vuole mettere in mostra la comunità campigiana e le tipicità che la rappresentano – ha detto l’Assessore alla Cultura Monica Roso – sono molto felice per la bella e importante risposta che hanno dato le realtà dell’associazionismo e del volontariato attive sul territorio”. “Tutto ciò è stato possibile – ha detto Ester Artese, assessore allo Sviluppo Economico – grazie al prezioso lavoro di squadra portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione e che, sono sicura, porterà ad ancora migliori risultati in futuro”. “Quest’anno – conclude Giorgia Salvatori assessore con delega ai Gemellaggi – abbiamo voluto confermare nel programma la presenza delle realtà con le quali il Comune di Campi Bisenzio intrattiene rapporti di gemellaggio e di amicizia”.

Venendo al programma, tra gli appuntamenti, dal 4 al 6 settembre ci sarà la Festa della Misericordia a Villa Il Palagio; il weekend del 5 e 6 settembre torna “Firenze Comics” la manifestazione dedicata al mondo dei fumetti e dei cosplay nel giardino di Villa Montalvo e dal 10 settembre partono gli appuntamenti con le presentazioni dei libri con gli autori al giardino della Rocca Strozzi. Domenica 13 settembre l’inaugurazione della mostra di Antonio Manzi al museo dedicato all’artista a villa Rucellai e l’inaugurazione della nuova sede della Fratellanza Popolare di San Donnino. Sabato 19 settembre una serata dedicata a Narciso Parigi al Teatrodante; il 20 settembre nel centro cittadino e al Parco dell’albereti torna la Festa dello sport e dal 24 al 27 arriva in centro la festa siciliana.