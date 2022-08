Musica, spettacoli, animazione per bambini e momenti dedicati allo sport: dal 3 all’11 settembre a Signa è tempo di fiera

SIGNA – Orgoglio e soddisfazione: il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha voluto usare questi termini per descrivere il programma della fiera di settembre, presentata questa mattina insieme alla presidente della Pro loco signese, Letizia Pancani, che prenderà il via il prossimo 3 settembre. “Orgoglio e soddisfazione perché quello realizzato è un programma degno delle […]

SIGNA – Orgoglio e soddisfazione: il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha voluto usare questi termini per descrivere il programma della fiera di settembre, presentata questa mattina insieme alla presidente della Pro loco signese, Letizia Pancani, che prenderà il via il prossimo 3 settembre. “Orgoglio e soddisfazione perché quello realizzato è un programma degno delle migliori edizioni dell’Antica fiera di Signa”. Una serie di appuntamenti “nel corso dei quali – ha aggiunto il sindaco – cultura, arte, sport, ricreativo si fondono insieme e che danno un’immagine precisa di ciò che Signa è per i signesi ma anche per chi viene da fuori”. Taglio del nastro della fiera si terrà sabato 3 settembre alle 16.30 con i saluti istituzionali in viale Mazzini dove sarà allestita la mostra “Signa com’era” curata dall’associazione Signa Temporis. Alle 17, invece, l’inaugurazione della mostra fotografica in sala dell’affresco curata dal gruppo Il Pinguino e alle 18, nella Pieve di San Lorenzo, la presentazione del Palio dipinto da Annamaria Maremmi e il sorteggio degli arcieri che disputeranno il palio venerdì 9 settembre.

“Uno dei momenti che desidero sottolineare – ha detto ancora il sindaco – è quello del 4 settembre, giorno in cui celebriamo la Liberazione di Signa: all’interno della fiera, che vuole essere uno spaccato di vita sociale e ricreativa, ci sarà infatti un momento dedicato alla memoria che scegliamo di condividere con tutta la nostra comunità per sottolineare ancora una volta l’importanza di quei valori di libertà e democrazia che stanno alla base della nostra Costituzione. Ringrazio quindi la Pro loco da parte di tutta l’amministrazione comunale per l’impegno e l’importante lavoro svolto anche quest’anno nell’organizzazione di una fra le tradizioni più longeve e sentite per tutta la comunità di Signa”.

Domenica 4 settembre a partire dalle 21 le celebrazioni in occasione del 78° anniversario della Liberazione di Signa con sfilata del corteo da piazza Stazione, deposizione di una corona d’alloro in piazza Cavour e svolgimento della cerimonia ufficiale in piazza della Repubblica davanti al palazzo comunale. Lunedì 5 settembre, appuntamento con lo sport grazie alla seconda edizione delle Olimpiadi Metropolitane che quest’anno partiranno dal Lotto 1 del Parco dei Renai – alle 16.30 il ritrovo degli atleti, i saluti istituzionali e l’accensione della fiamma olimpica che sarà portata fino a piazza della Signoria; alle 21.15 invece spazio all’artigianato locale e alla moda con “Vivere a colori”, terza edizione della sfilata di moda dedicata al cappello di paglia realizzata in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze. Si prosegue martedì 6 settembre a partire dalle 17 con mercatini e street food fra piazza della Repubblica e piazza Cavour che faranno da cornice all’esposizione di modelli Vespe Piaggio a cura del vespa Club di Lastra a Signa e all’esibizione coreografica di Campidanza, Luv Dance Movement e Dance Connection. Alle 23 l’atteso appuntamento con la tombola a cura della Pubblica Assistenza di Signa e il suggestivo spettacolo pirotecnico ai Renai.

“E’ un programma davvero ricco di appuntamenti legati alla musica, all’arte e al divertimento con iniziative per bambini e famiglie ma anche momenti pensati per il divertimento dei ragazzi più giovani come, per esempio, la serata del 7 settembre in Piazza Stazione con il dj set dell’Aperifollia, – ha detto la presidente della Pro loco di Signa Letizia Pancani – A questo si alterneranno momenti di arte e cultura con cui daremo inizio a questa nuova edizione – penso alle due mostre del 3 settembre; ma ricordo anche iniziative sportive importanti come la partenza della seconda edizione delle Olimpiadi Metropolitane e la 5° staffetta di Signa organizzata dalla GS Atletica Signa. In più, gli appuntamenti più tradizionali come il Palio, il banchetto medievale, la tombola con lo spettacolo pirotecnico e la sfilata di moda che quest’anno arriva alla sua terza edizione. Numerose anche le iniziative per i bambini con la classica serata della rificolona e tanti laboratori creativi inseriti in un ambiente animato da mercatini e street food fra piazza della Repubblica e piazza Cavour. A conclusione della Fiera, domenica 11 settembre il canonico appuntamento con il concorso Vaccari al Parco dei Renai e alle 21.15 il concerto delle Eviolins al Giardino dell’Edera. Ringrazio quindi tutti i volontari che si spendono ogni anno per la buona riuscita della nostra Fiera e l’amministrazione comunale e il Banco Fiorentino per il loro prezioso supporto”.

In programma per il 7 settembre la cena sarda a cura del bar Roma e del ristorante Da Enrico in piazza Stazione a partire dalle 19.30 cui seguirà dalle 21.15 il dj dell’Aperifollia. Alle 20, invece, la partenza della 5° staffetta della Fiera di Signa organizzata dalla GS Atletica Signa – una gara competitiva che si sviluppa su un circuito cittadino di 3 chilometri da ripetere due volte con partenza e arrivo in piazza della Repubblica (info e preiscrizioni a servizio.iscrizioni@gmail.com). Giovedì 8 settembre la giornata dedicata ai più piccoli con laboratori creativi a cura dell’Angolo dei Sogni in piazza Cavour, la sfilata delle rificolone alle 21.15 e il “Cinema sotto le stelle” con la proiezione di un noto cartone animato. Parallelamente, al Giardino Camiciottoli dalle 21.15 “Magia dell’arte: lettura della genesi della Stella Rossa e poesie in dialetto siciliano” a cura di Sandro Capra.

Largo alla tradizione venerdì 9 e sabato 10 settembre: in programma infatti per il venerdì la sfilata del corteo storico dalla chiesa di San Lorenzo e la disputa del palio degli arcieri al Giardino dell’Edera. Sabato invece il tradizionale Banchetto medievale al Giardino dell’Edera: un’occasione per assaporare piatti tipici della tradizione medievale serviti da figuranti in costumi d’epoca mentre Alessandro Calonaci e la compagnia del Teatro il Ramino animeranno la serata con spettacoli e giochi d’eccezione. Alle 23.30 l’atteso “incendio” della Torre di Settentrione concluderà la serata. L’edizione 2022 della Fiera di Signa termina domenica 11 settembre: alle 11 l’inaugurazione dell’opera vincitrice della settima edizione del concorso di scultura nazionale Maria Grazia Vaccari al Parco dei Renai (lotto 1) e alle 21.15 il concerto “Canzoni tra storie, leggende e persone” a cura di Eviolins & Maela al Giardino dell’Edera.