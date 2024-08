Musica, spettacoli, presentazioni di libri: tutto pronto per l’edizione 2024 della Fiera di Signa

SIGNA – In partenza sabato 31 agosto l’edizione 2024 della Fiera di Signa (organizzata da Comune di Signa e Pro loco e con il patrocinio di Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze) che, accanto agli appuntamenti più tradizionali, vedrà protagoniste anche tante novità tra performance, presentazioni di libri e mostre d’arte. Grande ritorno anche […]

SIGNA – In partenza sabato 31 agosto l’edizione 2024 della Fiera di Signa (organizzata da Comune di Signa e Pro loco e con il patrocinio di Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze) che, accanto agli appuntamenti più tradizionali, vedrà protagoniste anche tante novità tra performance, presentazioni di libri e mostre d’arte. Grande ritorno anche per la Festa medievale in Castello che nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 settembre animerà le strade della zona con mercatino artigianale, stand gastronomici, mostre e performance musicali diffuse. Ad aprire la Fiera, il 31 agosto alle 16, l’inaugurazione della mostra di Tiziana Faccendi presso il Museo civico della paglia a cura di Operarte che, con l’occasione, sarà aperto tutto il pomeriggio e, a seguire alle 18, la presentazione del palio dipinto da Enrico Guerrini e il sorteggio degli arcieri presso la Pieve di San Lorenzo.

Lunedì 2 settembre alle 21, nel parco di Villa Alberti, si terrà la quinta edizione della sfilata di moda “Un fiume di paglia”, dedicata al cappello, con la collaborazione del Consorzio “Il Cappello di Firenze”. Martedì 3 settembre in piazza Cavour, viale Mazzini e piazza Repubblica ci sarà a partire dalle 16, il tradizionale mercato con animazione per i bambini a cura dell’Associazione “Revelio” Fan di Harry Potter e Ludissea Alle 20.45, invece, si terrà il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi in occasione del suo bicentenario. Aprirà la serata la cantante Gaia Italiano, special guest DevilA, a Signa direttamente dalla trasmissione televisiva Amici, presenterà l’evento Giamba. Alle 22.45 la tradizionale tombola e alle 23.15 il consueto spettacolo pirotecnico.

Mercoledì 4 settembre alle 17 presso l’atrio del Comune di Signa si terrà l’inaugurazione della mostra sulla liberazione con serigrafie prodotte da “Il Bisonte”; seguirà, alle 18, la presentazione a cura di Giovanni Greco del libro di Gilberto Bacci “La Liberazione”. Alle 21 prenderanno il via le celebrazioni per l’80° anniversario della liberazione di Signa con partenza del corteo da piazza Stazione e cerimonia ufficiale davanti al palazzo comunale. Giovedì 5 settembre si animeranno i giardini del Crocifisso con Aperipizza a cura di Frigus e concerto dei Cant’andrè, Cover Band di Fabrizio De Andrè. Venerdì 6 ci sarà inoltre la disputa del palio degli arcieri al Giardino dell’Edera, mentre sabato 7 settembre il tradizionale banchetto medievale, l’incendio della Torre e l’animazione a tema medievale a cura della Compagnia del “Teatro del ramino”: la serata sarà presentata dall’attore e regista Alessandro Calonaci.

Il 7 settembre sarà un giorno dedicato anche all’arte. Si inizierà la mattina con l’inaugurazione alle 11 presso la Tinaia di Villa Alberti della mostra “Retrospettiva” dell’artista Stefano Mugnaioni a cura dell’associazione culturale Operarte; seguirà, sempre a Villa Alberti, la presentazione delle opere che hanno partecipato al concorso Maria Grazia Vaccari, che per l’occasione, saranno esposte sotto il porticato della villa. Seguirà, alle 17, l’inaugurazione della mostra dell’artista Anna Casu con l’associazione culturale Arte Bellariva nella Sala dell’Affresco del palazzo comunale. Dalle 19 alle 23.30, Festa medievale nel Castello di Signa, con intrattenimento musicale, stand gastronomici e mostre a cielo aperto degli antichi mestieri. Lunedì 9, infine, sempre a Villa Alberti sarà dato tributo anche all’importante figura che per Signa ha l’antica arte della trecciaiola che sarà portata in scena dall’attrice Laura Caponeri diretta dal regista Gaetano Pacchi.