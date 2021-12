Musica, teatro e mercatini a Civica e al teatro Manzoni

CALENZANO – Musica, teatro, racconti e mercatini tra CiviCa, il teatro Manzoni, il MuFiS e piazza Vittorio Veneto. Venticinque eventi dall’8 dicembre al 6 gennaio per la rassegna Luci d’Inverno, promossa dal Comune di Calenzano, in collaborazione con le associazioni e i gestori degli spazi culturali. “Dopo un anno di stop a causa della pandemia, […]

CALENZANO – Musica, teatro, racconti e mercatini tra CiviCa, il teatro Manzoni, il MuFiS e piazza Vittorio Veneto. Venticinque eventi dall’8 dicembre al 6 gennaio per la rassegna Luci d’Inverno, promossa dal Comune di Calenzano, in collaborazione con le associazioni e i gestori degli spazi culturali.

“Dopo un anno di stop a causa della pandemia, a Calenzano si torna a respirare l’atmosfera del Natale attraverso la cultura – ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani -. Siamo soddisfatti di presentare un bel programma ricco e variegato, con eventi in piazza e in tutti i nostri luoghi della cultura, grazie alle belle collaborazioni che abbiamo intessuto sul territorio”.

Tanti gli eventi in programma, dagli appuntamenti ormai fissi come il concerto gospel e quello di Capodanno, ai tanti spettacoli per bambini e per adulti organizzati dal teatro Manzoni, tra cui quello del 17 dicembre dedicato al centenario di Dürrenmatt, la fine dell’anno a teatro il 31 dicembre con Shakespeare, il teatro di figura il 6 gennaio.

Si inizia mercoledì 8 dicembre in piazza Vittorio Veneto dove, dalle 10 alle 18 si terrà il mercatino di arte e ingegno a cura dell’associazione turistica Calenzano; alle 15 arriva Babbo Natale per distribuire caramelle e dolci ai bambini, sempre a cura di Atc; alle 17 sarà la volta della musica, con il concerto “Dallaz vs Sandro. Band Live”.

Domenica 12 dicembre ci si sposta al castello di Calenzano alto, con il laboratorio per bambini promosso dal MuFiS “I primi esploratori del medioevo: i vichinghi”. Prenotazione obbligatoria su www.museofigurinostorico.it