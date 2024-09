Musica, teatro, libri e sapori della tradizione campigiana: fino al 30 settembre è tempo di “Meglio Genìa”

CAMPI BISENZIO – Musica, teatro, libri e sapori della tradizione campigiana: è partita con grande slancio l’edizione 2024 de “La Meglio Genìa” che fino al 30 settembre proporrà un calendario ricco di eventi. Un mese ricco di eventi enogastronomici, artistici, sportivi e culturali pensati appositamente per coinvolgere grandi e piccoli. “Dopo “Luglio Bambino”, è il momento de “La Meglio Genìa”- ha detto il vice-sindaco Federica Petti – pensata quest’anno non solo per i più grandi, ma anche per i giovani e i più piccoli del territorio con date a loro dedicate, come i nuovi “Giochi della gentilezza” che abbiamo unito alla fiera dedicata proprio ai bambini, “Camp/biopoli”, alla sua terza edizione. Una rassegna che nasce grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, motivo di orgoglio per la nostra città, che promuove la cultura e le belle realtà campigiane di cui spesso non si conoscono le storie e che invece sono un esempio. Un invito a vivere la città da protagonisti, con momenti di spensieratezza ma anche di riflessione”.

“Siamo davvero entusiasti di questa edizione de “La Meglio Genìa”, un grande contenitore di eventi che saprà coinvolgere e unire tutta la comunità di Campi Bisenzio, – ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini – voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che, nonostante i danni subiti nei mesi scorsi a causa dell’alluvione, hanno dimostrato un impegno straordinario nell’organizzazione di questa manifestazione. La loro dedizione e e la loro passione sono state fondamentali per rendere possibile questo appuntamento, che rappresenta un momento di ritrovo e di celebrazione per ognuno di noi. Quest’anno, siamo particolarmente orgogliosi di presentare la grande novità dei “Giochi Sammartinesi”, che arricchiranno ulteriormente il nostro programma con un tocco di tradizione e competizione. Siamo certi che questa nuova iniziativa sarà accolta con entusiasmo e contribuirà a rendere l’edizione 2024 de “La Meglio Genìa” un’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile”. Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato degli eventi, consultare il sito Internet del Comune di Campi Bisenzio.