“Mussolini e la marcia su Roma”: il libro di Axel Silverstone è “audioletto” dal signese Antonino Barbetta

SIGNA – Un’altra novità, in materia di audiolibri, per il signese Antonino Barbetta. Un settore in cui si è specializzato da tempo e che gli sta regalando non poche soddisfazioni. Questa volta si tratta di “Mussolini e la marcia su Roma”, scritto da Axel Silverstone. Nel libro, infatti, ripercorre i drammatici giorni che portarono alla nascita del regime fascista in un audiolibro da non perdere. Cosa è stata davvero la marcia su Roma? Una rivoluzione? Un colpo di stato? Un incredibile azzardo politico di Mussolini che riuscì nonostante la palese impreparazione delle camice nere? Silverstone ricostruisce in maniera meticolosa gli intrighi di palazzo celati dietro a questo momento cruciale della storia d’Italia, presentando con il suo abituale stile asciutto gli incredibili errori di valutazione delle forze di governo da una parte e l’astuzia e la fortuna di Mussolini dall’altra. Ne esce un ritratto spietato di una classe dirigente allo sbando con il capo del fascismo ebbe gioco facile a conquistare il potere. Il libro, anzi l’audiolibro, della durata di 1 ora e 53 minuti, è letto da Barbetta per “la case books” ed è disponibile in streaming su Audible e in digital download su Apple libri.