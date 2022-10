“My lonely lovely tale” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Domenica 30 novembre 2022 alle ore 17, al teatro della Limonaia va in scena un’anteprima della Stagione 2022/2023 di danza. My lonely lovely tale è una performance di Nicola Cisternino, con la drammaturgia di Elena Giannotti, il sonoro di Spartaco Cortesi e la produzione di Twain_centro di produzione danza, che inaugurerà il programma di danza contemporanea curata da Company Blu. Già […]

SESTO FIORENTINO – Domenica 30 novembre 2022 alle ore 17, al teatro della Limonaia va in scena un’anteprima della Stagione 2022/2023 di danza. My lonely lovely tale è una performance di Nicola Cisternino, con la drammaturgia di Elena Giannotti, il sonoro di Spartaco Cortesi e la produzione di Twain_centro di produzione danza, che inaugurerà il programma di danza contemporanea curata da Company Blu.

Già tra i giovani artisti di maggior talento della scena di danza contemporanea, Nicola Cisternino è da tempo interprete ed autore anche per Company Blu. Con questo lavoro affronta il racconto come un gioco solitario, come l’osservazione della forma delle nuvole. La performance di Nicola Cisternino si basa sul processo creativo della percezione, sulla fuga costante della mente dal vuoto. Lo spazio ed il tempo che diventano progressivamente elastici in funzione della propria personale interpretazione ed immaginazione. Un solo corpo in scena, uno spazio neutrale, un luogo dedicato alle lettere, la traccia soffusa di un racconto: la metamorfosi di Narciso.

My lonely lovely tale E è stato prodotto da Twain, centro di produzione danza, con il sostegno alla produzione Movimento Danza – organismo di promozione nazionale, C.L.A.P.Spettacolodalvivo, commissioned by the Italian Cultural Institute in partnership with The Place London e con il supporto di Canto – Centro nazionale di produzione danza, Atelier delle arti e Company blu danza.