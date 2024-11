Nannucci (Lega): “L’annullamento della presentazione del libro? La sinistra difende le donne solo a parole”

CAMPI BISENZIO – Barbara Nannucci, segretario della Lega Firenze e consigliere del Quartiere 3, esprime il proprio rrammarico per l’annullamento della presentazione del libro “Le vite delle donne contano” di Francesca Totolo, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 24 novembre in sala consiliare. “Quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione di come la sinistra adotti due pesi e due misure. Si […]

CAMPI BISENZIO – Barbara Nannucci, segretario della Lega Firenze e consigliere del Quartiere 3, esprime il proprio rrammarico per l’annullamento della presentazione del libro “Le vite delle donne contano” di Francesca Totolo, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 24 novembre in sala consiliare. “Quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione di come la sinistra adotti due pesi e due misure. Si dichiarano paladine della difesa delle donne, ma si disinteressano completamente quando la narrazione va in conflitto con la loro propaganda immigrazionista. A Francesca Totolo, che da anni si distingue per il suo encomiabile lavoro d’inchiesta, e ad Alessandra Verni (che avrebbe dovuto partecipare in collegamento), madre di Pamela Mastropietro, va tutta la nostra solidarietà. È intollerabile che episodi come questi compromettano la libertà di espressione e di dibattito pubblico”. L’evento, organizzato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Campi Bisenzio, avrebbe visto la partecipazione, oltre che dell’autrice, di vari rappresentanti politici, tra cui il consigliere regionale Sandra Bianchini.