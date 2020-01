Narciso Parigi, domani Palazzo Vecchio lo ospiterà per l’ultimo saluto

FIRENZE – “Firenze perde una voce amatissima e inconfondibile. Narciso Parigi ha legato il proprio nome alla città e al suo cuore viola”. Lo ha affermato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del cantante. “Il 29 novembre 2017, nel giorno dei suoi 90 anni – ricorda il sindaco – decidemmo di fargli come regalo il Fiorino d’oro (nella foto) della città e ogni volta che veniva allo stadio, tutti i tifosi gli facevano sentire il loro affetto e lui non risparmiava mai il suo sostegno e tutto il tifo di cui capace”. Anche il consiglio comunale di Firenze “è in lutto per la scomparsa di Narciso Parigi, artista simbolo della città”. Lo dichiara invece il presidente del consiglio Luca Milani, che aggiunge: “A nome di tutte le consigliere e tutti i consiglieri, esprimo la mia vicinanza alla famiglia e ai molti amici ed estimatori. Firenze certo non dimenticherà la sua opera e la sua figura”. Domani, domenica 26 gennaio, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, dalle 10 alle 19, sarà allestita la camera ardente per chiunque voglia rendergli omaggio.