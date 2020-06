Nardella: “Commisso ha il diritto di valutare qualsiasi ipotesi per il nuovo stadio”

FIRENZE – Conferenza stampa, questa mattina, del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Che sulla questione stadio, come riporta il quotidiano viola fiorentinanews.com, ha detto: “La proprietà ha la libertà di valutare qualunque ipotesi per lo stadio. Questo è un diritto sacrosanto. Io non ho alcuna gelosia e invidia nei confronti di altri Comuni che vogliono […]

FIRENZE – Conferenza stampa, questa mattina, del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Che sulla questione stadio, come riporta il quotidiano viola fiorentinanews.com, ha detto: “La proprietà ha la libertà di valutare qualunque ipotesi per lo stadio. Questo è un diritto sacrosanto. Io non ho alcuna gelosia e invidia nei confronti di altri Comuni che vogliono ospitare l’impianto. Questo è il mio stato d’animo. Ovviamente ho sempre avuto la priorità di lavorare per la mia città e anche la proprietà è sempre stata dell’idea di fare qualcosa per Firenze e per la Fiorentina. Se Commisso vorrà mantenere lo stadio in città io sarò sempre pronto per fare tutto quello che si può fare, a cominciare dai lavori al Franchi e alla riqualificazione dell’area di Campo di Marte che era un obiettivo già presente nel mio programma di mandato”.