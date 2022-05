Nardella, Fossi e il futuro di Campi: dal Pnrr una dote di cinque milioni per il recupero di Villa Rucellai

CAMPI BISENZIO – Sostenibilità. Rigenerazione urbana. Ma anche Villa Rucellai, tramvia e piste ciclabili. Questi alcuni dei punti fermi dell’incontro di questa mattina fra il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e il sindaco metropolitano, Dario Nardella, per fare il punto, insieme ad assessori e tecnici, sui fondi Pnrr destinati al territorio campigiano. Il Piano urbano integrato “Next re_generation Firenze 2026” comprende infatti anche 11 progetti, finanziati con i fondi del Pnrr, articolati in un sistema coordinato di interventi di “Cultura e inclusione sociale”, proposti dalla Città metropolitana con “ricadute” in dodici Comuni della stessa Città metropolitana e, fra questi, in particolare il progetto che riguarda Campi Bisenzio: la riqualificazione del parco e di Villa Rucellai. Ma non solo. Poco più di un’ora la durata del “faccia a faccia” proprio all’interno della villa per poi spostarsi all’esterno per prendere visione di quello che c’è da fare.

A Villa Rucellai sorgerà un nuovo polo urbano dedicato all’arte e alla cultura, che prevede il restauro degli immobili e degli spazi esterni a essi legati per un importo di 7.200.000 euro (5.031.745 finanziati dal Pnrr e 2.168.255 con risorse proprie). E l’area circostante “sarà oggetto – si legge in una nota del Comune – di una trasformazione indotta dall’arrivo del capolinea della Linea 4 della tramvia che collegherà il centro di Firenze a Campi Bisenzio. La proposta progettuale, muovendo da questo presupposto, ipotizza un nuovo polo urbano dedicato all’arte e alla cultura: una “cittadella della cultura” aperta ai cittadini di Campi Bisenzio, dei Comuni limitrofi e anche agli studenti universitari. In prossimità del capolinea della tramvia saranno modificati e ampliati i parcheggi su via Masaccio e predisposta un’ampia area pavimentata per favorire il collegamento con il parco di Villa Rucellai”.

“Il Parco della Resistenza si configurerà invece come il fulcro della “cittadella della cultura”, quale vero e proprio spazio di relazione fra il Comune Villa Rucellai e l’immobile vicino alla villa, che a sua volta ospiterà la biblioteca, che verrà ulteriormente ampliata con un’emeroteca e alcuni spazi dedicati al co-working. La parte quattrocentesca della villa verrà restaurata e ospiterà funzioni legate all’arte e alla cultura. L’edificio adiacente, tramite un lavoro di restauro e riqualificazione, sarà destinato a Centro delle Arti. Gli spazi esterni saranno riqualificati con aree a verde e pavimentate, stabilendo un collegamento pedonale diretto con il giardino di Villa Rucellai. Il piano terra ospiterà uno spazio per eventi con i relativi servizi, mentre sul lato di via Bencivenni Rucellai e al primo piano saranno ospitati uffici e studi per attività artistiche: sale prova e/o di registrazione per la musica, set fotografici e studi di grafica”.

“Desidero sottolineare l’importanza dell’incontro – ha detto il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – anche perché ormai è da tanto tempo che lavoriamo insieme in una visione più ampia del territorio. Campi si conferma così Comune “baricentrico” all’interno della Città metropolitana e lo sarà ancora di più in futuro proprio grazie alle decisioni che stiamo prendendo in questo periodo”. “Sono dodici – ha aggiunto il sindaco metropolitano, Dario Nardella – i milioni che dal Pnrr arriveranno a Campi Bisenzio, che vanno ad aggiungersi ai 222 che consentiranno di realizzare la tramvia. Tanti soldi che dobbiamo spendere presto e bene”.