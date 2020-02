Nardella: “Prendiamo atto della sentenza, studieremo le motivazioni”

FIRENZE – “Prendiamo atto della sentenza”: con queste parole il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato il pronunciamento del Consiglio di stato sulla nuova pista dell’aeroporto di Peretola. “Studieremo le motivazioni con grande attenzione. Ma quel che è chiaro è che il Consiglio di stato non ha bocciato il progetto della nuova pista, ma la procedura di Via. Per questo ci prepariamo a chiedere a Toscana Aeroporti e ai ministeri competenti di riattivare la procedura sulla base delle indicazioni emerse dal Consiglio di Stato. Resta più che mai la determinazione politica a realizzare la nuova pista, un’infrastruttura fondamentale per Firenze e per la Toscana”.