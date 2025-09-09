Nasce CAI Giovani e si presenterà alla Notte Bianca

SESTO FIORENTINO – All’interno della sezione CAI Sesto Fiorentino si è formato il gruppo CAI Giovani dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Il gruppo, spiega una nota del CAI, è nato “con l’obiettivo di promuovere attività escursionistiche, culturali e sociali pensate per una nuova generazione di appassionati di montagna”. Il gruppo […]

SESTO FIORENTINO – All’interno della sezione CAI Sesto Fiorentino si è formato il gruppo CAI Giovani dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Il gruppo, spiega una nota del CAI, è nato “con l’obiettivo di promuovere attività escursionistiche, culturali e sociali pensate per una nuova generazione di appassionati di montagna”. Il gruppo si presenterà ufficialmente al pubblico in occasione della Notte Bianca dello Sport, in programma giovedì 11 settembre in Piazza IV Novembre a partire dalle 18.30. Sarà possibile incontrare i referenti del progetto e scoprire tutte le attività in calendario per la stagione escursionistica 2026.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla sezione sestese del Club Alpino Italiano, che da tempo lavorava all’idea di coinvolgere attivamente i più giovani. “Siamo davvero orgogliosi – dice il presidente Alessandro Gamannossi – che un gruppo di ragazzi e ragazze abbia deciso di mettersi in gioco, creando un vero e proprio spazio generazionale all’interno della nostra associazione. È un segnale importante per il futuro del sodalizio”. Il gruppo CAI Giovani è già entrato in azione lo scorso giugno, offrendo un contributo fondamentale alla riuscita della Festa di Poggio Trini, una delle iniziative più sentite del calendario CAI. Con la nuova stagione il CAI ha messo a punto il programma escursionistico dedicatoche comprende uscite in ambiente, attività formative e momenti di socialità: www.caisesto.it.