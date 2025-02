Nasce il Comitato “Difendiamo la Costituzione

SESTO FIORENTINO – E’ nato il Comitato “Difendiamo la Costituzione”. Il Comitato è composto da: AVS Sinistra Italiana, Partito Democratico Sesto Fiorentino, PerSesto, Ecolò Sesto Fiorentino, M5S Sesto Fiorentino, Cgil-Spi Sesto Fiorentino, Aned Firenze, Anpi Sesto Fiorentino, Arci, Coordinamento Democrazia Costituzionale, e avorerà “al fianco di tutti coloro che hanno promosso i cinque referendum, – dicono i componenti del Comitato – per portare al voto tutte le cittadine e i cittadini mettendo in campo ogni iniziativa utile per spiegare nuovamente l’importanza del diritto di voto che la Costituzione ci garantisce e gli obbiettivi che si vogliono raggiungere con la vittoria di questi referendum”.



“La Corte Costituzionale, – spiega il Comitato – con il pronunciamento dello scorso gennaio, ha ritenuto ammissibili i quattro referendum promossi dalla Cgil sui temi del lavoro: abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs act – eliminazione del tetto massimo per l’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese – revisione dei contratti a termine – eliminazione delle norme che impediscono la responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. A questi si unisce un quinto referendum sul dimezzamento dei tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana”.



“Nella prossima primavera, – prosegue il Comitata – i cittadini saranno quindi chiamati alle urne e la consultazione si terrà in un quadro di chiara emergenza democratica, appendice italiana di una preoccupante deriva internazionale. Riteniamo infatti che oggi la nostra democrazia stia subendo un grave attacco da parte del governo della destra, visto che in breve tempo l’esecutivo ha collezionato un ampio e variegato elenco di atti e provvedimenti, tutti egualmente volti a restringere la base democratica e solidaristica delle nostre istituzioni. Sotto attacco sono stati infatti messi caposaldi della nostra costituzione democratica quali l’autonomia e l’equilibrio dei poteri dello Stato e la natura pubblica del sistema sanitario e dell’istruzione. Il tentativo è quello di imporre una “torsione autoritaria” alla nostra democrazia, ed al contempo quello di subordinare l’interesse pubblico a quello privato”.

“Pensiamo – prosegue il Comitato – che difendere la Costituzione significhi innanzitutto difendere la nostra democrazia ed i pilastri, su cui essa si fonda, come il lavoro, la pari dignità sociale, l’uguaglianza senza distinzioni, il compito posto in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La nostra precedente battaglia contro la Legge sulla Autonomia differenziata possiamo per adesso considerarla già in parte vinta, in quanto quella legge, che avrebbe prodotto irrimediabili fratture sociali ed economiche e gravi disuguaglianze fra i cittadini, è stata di fatto svuotata dei suoi pericolosi effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso novembre. Questa prima importantissima vittoria non deve comunque farci abbassare la guardia”.

Il Comitato è aperto: per aderire costituzionesesto@libero.it