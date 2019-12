Nasce la Fondazione Museo Ginori. Il sindaco Falchi “una grande emozione” (1)

SESTO FIORENTINO – “Oggi è una bellissima giornata e una grandissima emozione per me”. Con queste parole il sindaco Lorenzo Falchi ha posto, per primo la firma oggi 19 dicembre per la nascita della Fondazione Archivio della Manifattura Richard Ginori di Doccia. Oltre al sindaco Falchi la costituzione della Fondazione è stata sottoscritta dal Ministro Dario Franceschini e dal presidente dell Regione Toscana Enrico Rossi. I soci fondatori sono quindi MiBact che conferisce al fondo di doatazione 100mila euro oltre ai diritti d’uso dell’immobile e della collezione, la Regione Toscana che conferisce al fondo di dotazione 200mila euro oltre a 300mila euro per il 2020 e per il 2021 per la gestione e il funzionamento e il Comune di Sesto Fiorneitno che conferisce al fondo di dotazione 100mila euro e 100mila euro per il 2020 e il 2021 per la gestione e il finanziamento. Alla storica firma erano presenti assessori e consiglieri regionali, il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, il Prefetto Laura Lega, gli assessori e i consiglieri del Comune di Sesto Fiorentino, le forze dell’ordine.

“E’ un giorno storico” ha detto il sindaco Falchi che ha scelto per la firma proprio la Biblioteca Ragionieri. “In questo luogo dove si sono intrecciati lavoro e arte, nel 2009 è diventato anche luogo di cultura ospitando la nostra biblioteca. Siamo nella sala Meucci nel luogo che pochi anni dopo il 1737 ha ospitato il primo nucleo del museo. Una firma in un luogo che per tutti i sestesi e per tutto il Paese è piena di significato. Una firma importante che arriva dopo un lungo percorso”.

Con la scelta della Fondazione, ha detto il sindaco, “presto si aprirà, oltre ai soci fondatori Ministero, Regione e Comune, ad importanti realtà private imprenditoriali e associative, pensiamo ad esempio alla storica e gloriosa Società di Mutuo Soccorso della Richard Ginori che se vorrà potrà rappresentare anche una parte importante nel futuro della Fondazione nel legame con il territorio”.