Nasce Sesto Popolare a sostegno del candidato sindaco Daniele Lorini

SESTO FIORENTINO – Daniele Lorini, candidato sindaco per Rifondazione Comunista e Potete al Popolo, lista, si legge in una nota “costruita insieme a figura indipendenti del territorio in lotta per l’ambiente, la dignità del lavoro e il futuro di Sesto Fiorentino” e arriva a Sesto Fiorentino Sesto Popolare. “Siamo pronti a lanciare l’esperienza di Sesto […]

SESTO FIORENTINO – Daniele Lorini, candidato sindaco per Rifondazione Comunista e Potete al Popolo, lista, si legge in una nota “costruita insieme a figura indipendenti del territorio in lotta per l’ambiente, la dignità del lavoro e il futuro di Sesto Fiorentino” e arriva a Sesto Fiorentino Sesto Popolare.

“Siamo pronti a lanciare l’esperienza di Sesto Popolare – si legge nella nota – un percorso unitario composto da figure indipendenti, sostenuta dal Partito della Rifondazione comunista e da Potere al popolo. L’alternativa alla Sinistra alla ‘grande coalizione’ del Centrosinistra di Falchi acquista ogni giorno più forza, raccogliendo sempre maggiori interesse e sostegno”.

“Le lotte contro le ipotesi di nuovo aeroporto – prosegue la nota – e per una gestione dei rifiuti che escluda l’inceneritore meritano una proposta politica autonoma da qualsiasi alleanza con il PD. I cambiamenti climatici, la vicenda della Gkn e la sempre più spinta precarietà delle nostre vite ci parlano della necessità di lottare un mondo migliore”. Sabato 28 agosto dalle 8.30 alle 13.30 in via Alighieri sarà allestito un banchino per la raccolta delle firme.