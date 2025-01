Nasce Spazio Giò, lo sportello servizi per le dipendenze ancora più vicini agli adolescenti

SESTO FIORENTINO – Nasce “Spazio Giò” un settore all’interno dei servizi della Asl, tra cui anche quella di Sesto Fiorentino rivolto ai minori, giovani e adulti con situazioni complesse fra cui anche il consumo di sostanze. L’uso di sostanze psicoattive in età adolescenziale è molto diffuso, come dimostrano gli studi epidemiologici. Vengono, però, sottovalutati o ignorati […]

SESTO FIORENTINO – Nasce “Spazio Giò” un settore all’interno dei servizi della Asl, tra cui anche quella di Sesto Fiorentino rivolto ai minori, giovani e adulti con situazioni complesse fra cui anche il consumo di sostanze. L’uso di sostanze psicoattive in età adolescenziale è molto diffuso, come dimostrano gli studi epidemiologici. Vengono, però, sottovalutati o ignorati gli effetti negativi delle sostanze psicoattive sul processo di sviluppo cerebrale dell’adolescente in termini strutturali e funzionali. È evidente sia l’abbassamento dell’età di inizio della sperimentazione delle sostanze psicoattive che il policonsumo da parte degli adolescenti. I Servizi per le Dipendenze si sono interrogati su come intercettare il “sommerso” di questi minori e giovani consumatori che fanno fatica ad accedere ai Servizi pubblici.

Lo “Spazio Giò” è uno sportello di ascolto, consulenza, informazione e orientamento ad accesso libero o su appuntamento ed è stato attivato di recente presso alcune Case della Comunità di Firenze. Oltre ai disturbi da uso di sostanze sono diffuse tra gli adolescenti anche le cosiddette dipendenze comportamentali come i disturbi causati da iperconnessione ad internet, gioco d’azzardo online, gaming problematico, dipendenza da smartphone. Per questo, contestualmente all’apertura degli “Spazi Giò”, il Servizio per le Dipendenze del Quartiere 5 di Firenze insieme alla associazione “Progetto Villa Lorenzi” e al presidente del Quartiere 5 ha promosso anche l’attivazione di un Osservatorio sul disagio giovanile. L’ultimo attivato in ordine di tempo è lo “Spazio Giò” presso il presidio Gramsci di Sesto Fiorentino (il quarto mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30). Anche a Sesto collaborano gli Operatori del Servizio per le Dipendenze di Sesto Fiorentino e quelli dell’associazione “Progetto Villa Lorenzi”.

“Vorrei sottolineare l’importanza della rete che la Casa della Comunità offre con i Medici di Medicina Generale e con gli altri Specialisti – precisa Adriana Iozzi, direttore del Servizio per le dipendenze Serd, Firenze Centro – Inoltre gli Operatori dei Servizi per le Dipendenze insieme agli Operatori dell’Associazione “progetto Villa Lorenzi” e del “Centro di Solidarietà di Firenze” hanno utilizzato lo “Spazio Giò” anche per conoscere e sensibilizzare altri attori della rete come Associazioni, Università degli Studi di Firenze e Diritto allo Studio Universitario”.

Gli sportelli di ascolto sono attivi nel Quartiere 5 presso la Casa della Comunità Le Piagge (ogni primo martedì del mese dalle 16.30 alle 18.30); presso la Casa della Comunità Morgagni (ogni terzo giovedì del mese dalle 16.30 alle 18.30). Sono presenti Operatori del Servizio per le Dipendenze del Quartiere 5 insieme ad operatori dell’Associazione “Progetto Villa Lorenzi”. Nei Quartiere 1 e 2 lo “Spazio Giò” è attivo presso la Casa della Comunità Dalla Piccola (il primo ed il terzo mercoledì del mese dalle 8.30 alle 10.30). Oltre agli Operatori del Servizio per le Dipendenze dei Quartieri 1 e 2, sono presenti Operatori del “Centro di Solidarietà di Firenze”.

Ad oggi, sono state effettuate presso lo “Spazio Giò” della Casa della Comunità Le Piagge 6 consulenze a familiari di adolescenti con situazioni complesse fra cui il consumo di sostanze; 7 consulenze ad adolescenti con problematiche di vario tipo come consumo di sostanze, disturbi psicopatologici, disturbi del comportamento alimentare. In questi ultimi due casi, gli adolescenti sono stati accompagnati rispettivamente ai Servizi di Salute Mentale e al Servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Azienda sanitaria. Presso lo “Spazio Giò” della Casa della Comunità Morgagni, sono state effettuate, fino ad oggi, 2 consulenze a familiari ed altre 2 ad adolescenti consumatori di sostanze. Ovviamente tali consulenze hanno richiesto più incontri per ciascuna situazione. Presso lo “Spazio Giò” della Casa della Comunità Dalla Piccola sono state svolte fino ad oggi 8 consulenze che hanno previsto un totale di 13 incontri. Gli esiti di tali consulenze sono stati la presa in carico da parte del Serd o l’invio al progetto Villa Lorenzi o ad altri Servizi.