Nasconde la cocaina anche nella cappa della cucina: arrestato dalla Polizia

FIRENZE – Lo fermano per un controllo e viene “beccato” con cinque grammi di cocaina in tasca. E’ successo ieri sera in via Pistoiese, intorno alle 21.30, al confine con la Piana, dove una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 38 anni. Gli agenti, infatti, sono voluti andare a fondo nella vicenda, scoprendo nell’abitazione dell’uomo, in questo caso in zona Statuto, altra droga nascosta in più parti dell’abitazione, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Oltre ai 5 grammi scoperti in strada, la Polizia ha sequestrato altri 85 grammi di cocaina e 12 di marijuana. Parte della droga era nascosta nella cappa della cucina dell’appartamento.