Nascondevano 9 kg di marijuana in uno scantinato, ma sono stati traditi dall’odore e scoperti dai Carabinieri

SESTO FIORENTINO – Nascondevano più di 9 chili di marijuana nello scantinato in fase di ristrutturazione, ma traditi dall’odore, sono stati scoperti dai Carabinieri. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino, nel contesto di una serie di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti a Cercina in via della Collinuzza ed hanno rinvenuto nello scantinato di un’abitazione sostanza stupefacente tipo marijuana.

Dall’abitazione si sentiva un forte odore proveniente dal piano sottostante dell’immobile, attualmente disabitato ed in fase di ristruttrazione. I Carabinieri, accertato un intenso e persistente odore, scesi al piano di sotto per un controllo hanno rinvenuto, all’interno della stanza adibita a locale cantina, alcune piante estirpate di sostanza stupefacente tipo marijuana, confermato da prima analisi effettuata con narcotest, predisposte su tubi in ferro, in fase di essiccazione.

Gli ignoti malfattori approfittando dell’assenza del proprietario, sperando di non essere scoperti, avevano attrezzato la stanza con strutture in metallo alle quali avevano appeso le piante per farle essiccare sfruttando l’areazione dei locali ancora privi di porte e finestre. Da un primo sopralluogo non sono state rinvenute coltivazioni nelle immediate vicinanze. Le operazioni si concludevano con il sequestro di kg, 9,4 di marijuana.