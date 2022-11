Natale 2022: Signa, Lastra a Signa, Poggio a Caiano e Carmignano si fanno in quattro

SIGNA – Il frutto di un percorso condiviso, ovvero un calendario di eventi che prenderanno il via il prossimo 20 novembre per concludersi il 6 gennaio. Presentato questa mattina a Villa Castelletti il “Natale 2022” dei Comuni di Signa, Lastra a Signa, Poggio a Caiano e Carmignano, che hanno deciso di “farsi in quattro” e […]

SIGNA – Il frutto di un percorso condiviso, ovvero un calendario di eventi che prenderanno il via il prossimo 20 novembre per concludersi il 6 gennaio. Presentato questa mattina a Villa Castelletti il “Natale 2022” dei Comuni di Signa, Lastra a Signa, Poggio a Caiano e Carmignano, che hanno deciso di “farsi in quattro” e allestire un programma di appuntamenti che coinvolga appunto tutti e quattro i Comuni. Una collaborazione che avrebbe dovuto partire durante la prossima estate e che invece è stata anticipata al periodo natalizio, grazie anche al fatto, come hanno ribadito gli amministratori presenti insieme ai rappresentanti delle varie Pro loco, che “la permeabilità dei territori può arricchire ulteriormente l’offerta complessiva”. Con un altro obiettivo ambizioso, quello di fare uscire la gente dalle proprie case in modo ancora più “massiccio” rispetto a quello che per esempio è stato l’ultimo Natale e dopo due anni estremamente complessi a causa del Covid. Innovazione e promozione le “parole d’ordine” in vista di un periodo, come quello delle festività natalizie, che si preannuncia ricco di appuntamenti.

Tante le iniziative in programma (qui di seguito il programma completo): concerti di Natale, mercatini tematici, l’accensione delle luminarie, la presentazione dei presepi ma anche letture per bambini, mostre, spettacoli teatrali, visite guidate alla scoperta di luoghi inediti. Un calendario ricco e variegato che abbraccia trasversalmente i mesi di novembre e dicembre e vede interessati scuole, istituti religiosi, professionisti ed esperti di settore, associazioni locali di volontario, di promozione sociale, associazioni ricreative, sportive e culturali.

“Una collaborazione fattiva fra territori vicini, – spiega il sindaco di Signa Giampiero Fossi – la sinergia fra le amministrazioni ha portato alla creazione di un calendario condiviso di iniziative nel quale i confini territoriali si attenuano: vogliamo infatti che quest’anno i nostri cittadini possano godere di un’offerta quanto più ampia e pregevole possibile. Quattro Comuni di dimensioni analoghe, con la stessa vitalità e la medesima forza propulsiva nella promozione del territorio e degli eventi uniscono le forze per lanciare un messaggio diverso, ancor più risonante per le nostre comunità. Non soltanto eventi tradizionalmente legati al Natale ma anche tanta cultura, arte, manifestazioni sul cibo e sulle produzioni locali: un calendario che sia la migliore vetrina dell’attività e della passione che animano i nostri territori”.

“Con questa iniziativa intendiamo promuovere le specificità e le eccellenze dei nostri territori che hanno patrimoni importanti: musei, chiese, ville che in questo modo possono essere valorizzati e diffusi, – ha aggiunto il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni – la mia proposta è non fermiamoci qui: continuiamo a mettere in rete, a unire perché solo con questo tipo di strategia potremo farci conoscere e oltrepassare i confini, che a volte sono solo virtuali, dei nostri Comuni. Insieme, uniti, per ripartire dopo il brutto periodo storico che abbiamo vissuto, per riportare i cittadini nelle piazze e far vivere i nostri bellissimi centri storici”.

“Questo nostro calendario è un puzzle con continuità annuale per far sì che la cultura non abbia soluzione di continuità in territori affini e contigui, – spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – un valore aggiunto, il mettersi insieme oltre i campanili, oltre le province, verso un territorio da raccontare in modo organico e con qualità. Un’occasione per “fare sistema” e offrire una lettura comune dei nostri territori”.

Dopo i saluti di Letizia Pancani, presidente della Pro Loco di Signa, Paolo Lenzi (Pro Loco Poggio a Caiano) e Carlo Attucci (Pro Loco Carmignano), queste le parole del vice-sindaco e assessore alla cultura del Comune di Poggio a Caiano Giacomo Mari: “Le iniziative di Natale riscuotono sempre interesse tra cittadini e turisti e sono occasioni di visibilità per tante realtà locali: siamo quindi molto soddisfatti che quest’anno le iniziative di ciascun Comune siano promosse in sinergia con i Comuni vicini, così da offrire un cartellone ricco e variegato a favore di tutta la cittadinanza e di chi visita i nostri territori e le nostre bellezze”.