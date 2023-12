Natale 2023 fra arte e spettacolo: tutte le iniziative a Firenze

FIRENZE – Spettacoli, musica, installazioni artistiche e laboratori a tema: tante le iniziative organizzate in città durante il periodo delle festività natalizie. Come da tradizione, il 7 dicembre ha scandito l’arrivo del Natale con l’accensione di luminarie e alberi addobbati e con loro ha preso il via anche il Green Line: il festival che accende […]

FIRENZE – Spettacoli, musica, installazioni artistiche e laboratori a tema: tante le iniziative organizzate in città durante il periodo delle festività natalizie. Come da tradizione, il 7 dicembre ha scandito l’arrivo del Natale con l’accensione di luminarie e alberi addobbati e con loro ha preso il via anche il Green Line: il festival che accende il centro città, e non solo, con giochi di luce e proiezioni. Giardino d’inverno, è il nome dell’edizione di quest’anno che resterà attiva fino al 7 gennaio 2024.

L’iniziativa, organizzata da MUS.E, anima la città di Firenze, dal centro alla periferia, con installazioni nei quartieri, videoproiezioni sui monumenti chiave della città, da Ponte Vecchio a Palazzo Medici Riccardi, e una speciale installazione, firmata Nico Vascellari, all’interno della Sala d’Arme. Molte anche le attività speciali di mediazione, organizzate nei musei cittadini e in città, riservate alle famiglie con bambini. Palazzo Vecchio ospita la Casetta di Babbo Natale, dove i bambini possono scrivere e “imbucare” le proprie letterine di Natale con destinazione Rovaniemi in Finlandia. Cinque di queste saranno estratte a sorte e i fortunati vinceranno un ingresso ad uno dei laboratori di MUS.E.

Tra le novità di quest’anno anche “Passeggiando in carrozza” che offrirà la possibilità ai bambini, dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto), di attraversare il cuore della città a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi. Una passeggiata magica per i più piccoli anche al Parco delle Cascine con Trenino nel parco: uno speciale trenino che seguirà un percorso a tappe alla scoperta di questa oasi verde con una sorpresa al termine dell’itinerario.

(Fotografie Green Line – F-Light 2022 Ph. Nicola Neri)

Il Natale entra nei musei civici dove prenderà vita un’edizione speciale di Musica nei Musei con concerti e interventi musicali tra Palazzo e nel Complesso di Santa Maria Novella. Tornano quest’anno anche i “Percorsi a lume di torcia”, un’occasione unica, per adulti e bambini, per esplorare i musei cittadini e le meraviglie del Museo Stefano Bardini, Santa Maria Novella, e Palazzo Medici Riccardi. Al Museo Novecento sarà inoltre possibile prendere parte a due laboratori artistici sul linguaggio della fotografia, per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.

Sara Coseglia