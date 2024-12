Natale, 300 tessere gratuite per fare la spesa al “Mercato delle opportunità” di Novoli

FIRENZE – Un regalo di Mercafir e del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina per i fiorentini in vista del Natale: 300 tessere gratis per il “Mercato delle opportunità”, il centro di Novoli dove è possibile acquistare frutta e ortaggi a prezzi calmierati. Le tessere saranno date gratuitamente a 300 persone che faranno richiesta al seguente link https://forms.gle/AYeESiH2TQPzDuHK7 e hanno validità […]

FIRENZE – Un regalo di Mercafir e del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina per i fiorentini in vista del Natale: 300 tessere gratis per il “Mercato delle opportunità”, il centro di Novoli dove è possibile acquistare frutta e ortaggi a prezzi calmierati. Le tessere saranno date gratuitamente a 300 persone che faranno richiesta al seguente link https://forms.gle/AYeESiH2TQPzDuHK7 e hanno validità per il mese di dicembre. “Questa iniziativa vuole dare la possibilità anche a coloro che sono più in difficoltà, di festeggiare e mettere in tavola i piatti delle feste senza rinunciare alla qualità dei prodotti ma senza pesare troppo sul portafoglio e con un’attenzione agli sprechi” spiegano i referenti delle Misericordie e Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir. “La spesa al Mercato delle opportunità è sostenibile e solidale e a Natale lo è ancora di più”. Il “Mercato delle opportunità” è nato nel 2006 per volontà della Mercafir, di alcuni imprenditori agroalimentari e del Comune di Firenze, con lo scopo di creare una struttura da mettere a disposizione delle persone per offrire prodotti ortofrutticoli di qualità invenduti dai grossisti durante la notte ma ancora freschi. Dal 2022 è gestito dal Coordinamento Misericordie Area Fiorentina. Oggi vanno a fare la spesa al mercato, nei giorni di apertura, circa 600 persone al giorno, 4.900 al mese, per oltre 9.500 colli venduti a settimana. Si può accedere al Mercato delle opportunità dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 19.