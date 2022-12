Natale a Calenzano: teatro, mercatini e laboratori

CALENZANO – Teatro, mercatini, appuntamenti con i bambini e laboratori in inglese, concerti in piazza e a teatro: con il mese di dicembre arriva “Luci d’Inverno”, la ricca rassegna di eventi promossa dal Comune di Calenzano. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (telefono 055.8833412). Per gli spettacoli […]

CALENZANO – Teatro, mercatini, appuntamenti con i bambini e laboratori in inglese, concerti in piazza e a teatro: con il mese di dicembre arriva “Luci d’Inverno”, la ricca rassegna di eventi promossa dal Comune di Calenzano. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (telefono 055.8833412). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi dei biglietti e info: www.teatromanzonicalenzano.it “In occasione delle Festività – commenta l’assessore alla cultura, Irene Padovani – torna ‘Luci d’Inverno’, che per un mese propone musica, spettacoli, letture, iniziative per i più piccoli, grazie alla collaborazione tra Amministrazione, biblioteca CiviCa, Teatro Manzoni e le tante realtà culturali e associative di Calenzano, che fanno rete. Per questo siamo contenti anche quest’anno di proporre un’offerta varia, adatta a tutte le fasce di età e di qualità”.

Si comincia martedì 6 dicembre con il concerto della Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo alle 21.15 nella chiesa di Maria Santissima Madre di Dio. Sabato 10 e domenica 11 dicembre alle 21.15 al Teatro Manzoni “Ceneri Alle Ceneri” atto unico di Harold Pinter; lunedì 12 dicembre alle 17 a Civica Biblioteca in sala polivalente, “Signor orso ha fame”, letture in comunicazione aumentativa alternativa insieme all’autrice e illustratrice Alice Campanini, dai 4 anni. Sempre a CiviCa, il 15 dicembre alle 21, la poesia e la canzone d’autore con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano. Il giorno successivo, alle 17, letture di Natale e preparazione della letterina per Babbo Natale con Nonno Artenio a cura degli Amici di Civica.

Nel week end, sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Veneto Mercatino dell’artigianato e delle aziende agricole a cura di Associazione Turistica di Calenzano; dalle 10 alle ore 12 giochi e favole per bambini a cura di Sale in Zucca, alle 15 Babbo Natale a cavallo distribuirà dolcetti ai bambini, a cura del Ranch la Chiusa. Alle 15.30 in piazza Gramsci passeggiata per bambini alla ricerca di Babbo Natale, a cura di ATC. Alle 16 in piazza Vittorio Veneto presentazione e distribuzione del Calendario 2023 del Comune di Calenzano, alle 17 concerto di musica swing italiana e internazionale a tema natalizio con i Talking Ties. Domenica 18 dicembre alle 11 al Museo del Figurino Storico di Calenzano “Alla ricerca delle renne di Babbo Natale”: caccia nel museo e premi per tutti i partecipanti. Attività gratuita per bambini da 5 a 11 anni. Alle 16.30 al Teatro Manzoni “Rudolph e Babbo Natale”, racconti per marionette e attore di e con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal.

Mercoledì 21 dicembre alle 17 a Civica “Pick a pine tree”, lettura e laboratorio di Natale in inglese per bambini da 6 a 9 anni. Sempre in biblioteca, giovedì 22 dicembre alle 17.30 scambio di auguri e letture a cura degli Amici di Civica. Venerdì 23 dicembre alle 21 concerto di Natale con la Scuola di Musica nella sala al quarto piano del municipio nuovo (piazza Gramsci, 11). Giovedì 29 dicembre alle 17 a Civica giochi, attività sonore e ritmiche tra le pagine degli albi illustrati, a cura di Cecilia Ciattini e Scuola di musica di Calenzano. Venerdì 30 dicembre alle 17 a Civica “Il lupo sfortunato di Monte Morello e la costruzione del suo salvadanaio” con Nonno Artenio a cura degli Amici di Civica.

Sabato 31 dicembre alle 22 e 1 gennaio alle 21,15 al Teatro Manzoni arriva lo spettacolo “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” di Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti. Domenica 1 gennaio alle 17, sempre al Manzoni, il concerto lirico di Capodanno a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria, con offerta a favore della Fondazione Bordoni di Calenzano. Mercoledì 4 gennaio alle 17 a Civica “My Christmas stocking”, laboratorio di Befana in inglese per bambini dai 6 ai 9 anni. Infine, venerdì 6 gennaio alle 16.30 al Teatro Manzoni Teatrolà presenta “Lo spettacolo della befana”. Info 0558833292, www.comune.calenzano.fi.it e pagina Facebook CalenzanoEventi.