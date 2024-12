Natale a Campi: la magia delle feste nasce dal territorio. Assessore Pizzirusso: “Tanti eventi gratuiti e pensati per le famiglie”

CAMPI BISENZIO – Un Natale accogliente, inclusivo, accessibile a tutti, pensato per grandi e piccoli. E’ quello ideato dal Comune di Campi Bisenzio e presentato con la partecipazione delle tante realtà associative che hanno contribuito a stilare il programma. Un momento, quindi, anche di condivisione che ha visto la presenza del sindaco Andrea Tagliaferri e dell’assessore Simona Pizzirusso; insieme a loro Sandra Gesualdi, direttrice dell’Accademia dei Perseveranti, Gianni Panerai, presidente della Pro Loco, Silvia Ventisette, presidente di Fare Centro Insieme, e Panaiula Gallazzi, vicepresidente della Pro Loco. Presenti anche Damiano Bonifacio, direttore dell’Agenzia di Campi Bisenzio di ChiantiBanca, e Rossella Centineo, capo area Campi-Prato: l’istituto di credito, infatti, ha contribuito, fra le altre cose, alla reallizzazione delle luminarie. “Quest’anno, il Natale a Campi si riassume così: Natale a Campi, fatto a Campi, – ha detto il sindaco Tagliaferri – il calendario di eventi rappresenta infatti l’identità di Campi Bisenzio: una comunità che si impegna, crea e collabora. Un ringraziamento speciale va anche a ChiantiBanca, il cui contributo ha permesso l’installazione delle luminarie, rendendo queste festività ancora più magiche”. Dei 24 eventi in programma, ben 20 sono stati ideati e organizzati da associazioni, realtà locali e parrocchie, con un contributo fondamentale dell’Accademia dei Perseveranti, del Museo Archeologico di Gonfienti e di numerosi volontari che hanno reso possibile questo ricco calendario.

“Ringraziamo tutte le associazioni, i volontari e i negozianti che, con il loro entusiasmo e il loro impegno, hanno reso possibile questo programma, – ha aggiunto l’assessore Pizzirusso – è un Natale che parla di noi, un Natale per noi, fatto di partecipazione e orgoglio locale. Con un calendario ricco di eventi completamente gratuito e accessibile alle famiglie”. Tanti gli appuntamenti in programma fino al 6 gennaio: spettacoli, laboratori per bambini, mercatini artigianali, gastronomici, tutti completamente gratuiti e pensati per essere accessibili a tutta la famiglia. Eventi ideati per animare le festività e valorizzare il territorio si terranno in luoghi diversi, fra cui l’atrio comunale – dove è allestito il “Bosco incantato” con Babbo Natale, alberi decorati e tanta magia – il Teatrodante Carlo Monni, il Museo archeologico di Gonfienti, la Casa dell’acqua e le vie del centro. Ogni fine settimana, i negozi del centro storico resteranno aperti, via Santo Stefano si trasformerà in un mercatino artigianale, piazza Matteotti, ogni domenica, fino al 22 dicembre, ospiterà la Sagra della Pecora organizzata dall’Associazione Totuus Tuus mentre la Chiesa di Santa Maria ospiterà il Presepe che verrà inaugurato domani, domenica 8 dicembre, e che sarà visitabile ogni giorno dalle 15.30 alle 19 fino al 6 gennaio.