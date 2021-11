Natale a Sesto tra mercatini, letture, animazioni, musica e gli alberi luminosi

SESTO FIORENTINO – Sarà il Natale della ripresa tra musica, sorprese, letture, mercatini e appuntamenti per le famiglie con bambini. Il Natale a Sesto sarà un momento per trovare tutto ciò che si desidera sotto l’albero: così recita il cartellone degli eventi curati dal Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa, Confesercenti, Pro Loco insieme al […]

SESTO FIORENTINO – Sarà il Natale della ripresa tra musica, sorprese, letture, mercatini e appuntamenti per le famiglie con bambini. Il Natale a Sesto sarà un momento per trovare tutto ciò che si desidera sotto l’albero: così recita il cartellone degli eventi curati dal Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa, Confesercenti, Pro Loco insieme al Comune di Sesto Fiorentino e a tante associazioni e aziende locali. “Creiamo il Natale” questo lo slogan della rassegna che si apre ufficialmente il 28 novembre con le luminarie e l’arredo natalizio nel centro cittadino e a Colonnata.

La novità saranno i mercatini hobbistici aperti a non professionisti, ma dotati di tesserino per lo svolgimento del mercatino. Gli spazi a disposizione saranno 20 e tutti dovranno essere dotati di gazebo. I giorni dei mercatini hobbistici saranno il 5 dicembre e il 19 dicembre.

Ci saranno anche i mercati di Natale con i sapori della tradizione italiana in via Cavallotti il 4, 5, 8 dicembre, 12, 17, 19, 22 dicembre.

Si inizia domenica 28 novembre alle 16,30 in piazza Vittorio Veneto con Fire Aida manipolazioni di fuoco e altro e si prosegue per tutto il mese di dicembre con letture per bambini nelle librerie, laboratori e giochi di ruolo in biblioteca, Natale con la Pina la biblioteca itinerante, caldarroste e Vin Brulè con La Racchetta, animazioni in piazza con il Sesto Christmas Village.

“Il Natale sarà l’occasione per vivere la città e rivitalizzare tutti i punti di aggregazione – spiega la vicesindaco Claudia Pecchioli – nelle piazze si troveranno i mercatini con la novità di quello per hobbisti in via sperimentale, le animazioni del Sesto Christmas Village e tante attività promosse dalle associazioni locali. Ci saranno anche iniziative in collaborazione con la Libreria Rinascita, con LibLab e con la Biblioteca. Questo Natale sarà un modo per dare un supporto al tessuto economico oltre che di aggregazione al territorio”.

Gli eventi si terranno dal 28 novembre al 6 gennaio con la colonna sonora delle canzoni natalizie grazie alla filodiffusione.

“Questo Natale nasce limitato dal Covid e dalle elezioni comunali, infatti il programma è stato costruito velocaemente. – spiega Alessandro Baldi presidente della Pro Loco di Sesto Fiorentino – Siamo riusciti con il coordinamento di Pro Loco e con le risorse molto limitate e con Centro commerciale naturale e Confesercenti comunque un programma ricco. Abbiamo puntato sull’arredo urbano con le luminarie nel centro urbano e a Colonnata e sui mercatini. Ques’anno ci sarà anche quello degli hobbisti, una novità assoluta, mentre il 28 novembre ci sarà la festa dell’olio. L’idea è stata di creare un Natale dedicato alle famiglie”.

“Come Sesto Sotto Casa – dice la presidente del centro commerciale naturale Sabrina Piermarini – ci siamo occupati degli allestimenti natalizi non solo con le luminarie e la filodiffusione. Anche quest’anno avremo i due alberi natalizi luminosi in piazza Ginori e in via Cavallotti e una novità: il cieolo stellato in via Verdi e alcuni alberi veri dislocati nelle strade”.

Conferma che sarà un “Natale importante” Francesco Chini di Confesercenti. “Nonostante il programma sia stato costruito in poco tempo – dice Chini – dovendo tener conto anche delle normative anticovid e degli spazi a disposizione”.