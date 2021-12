Natale a Signa, tanti eventi per celebrare le festività: si comincia con l’accensione delle luminarie e dell’albero alla stazione

SIGNA – Signa si prepara a celebrare le festività natalizie con tante iniziative diffuse sul territorio. Si comincia domani, venerdì 3 dicembre, alle 17.30 con l’accensione delle luminarie. Contemporaneamente, al piano ferro della stazione – nel piazzale antistante il Museo di oggettistica ferroviaria, avrà luogo l’accensione dell’albero di Natale a cura dell’Associazione Ferrovieri Galileo Nesti con l’accompagnamento musicale della Filarmonica Giuseppe Verdi. Interverranno il sindaco Giampiero Fossi, l’ingegner Angelo Pezzati e don Alessandro Tucci, pievano di Signa.

Mercoledì 8 dicembre alle 11, in occasione dell’Immacolata Concezione, la Compagnia del Santissimo Sacramento (via Sorelle Gramatica 52) inaugura il presepe di San Miniato, inserito nel circuito di Terre dei Presepi e che fa parte dell’importante tradizione presepiale signese. Domenica 12 dicembre appuntamento con il Natale a San Piero a Ponti (Circolo Rinascita – piazza del Popolo 11) dove, dalle 11 alle 19, sarà allestito un mercatino natalizio insieme a giochi d’animazione per i più piccoli. Domenica 19 invece la volta di San Mauro a Signa con “C’è aria di Natale a San Mauro”: dalle 10 alle 19 un mercatino natalizio con street food, animazione per bambini e laboratori creativi, giochi di magia e la possibilità per i bambini di visitare la casa di Babbo Natale.

Si prosegue mercoledì 22 dicembre con “Natale in coro” alla Pieve di San Lorenzo grazie alle voci del Coro parrocchiale Santa Maria in Castello, il coro della Parrocchia di San Miniato a Signa, il coro della Pieve e Coro Caos Armonico, mentre domenica 26 alle 15.30 si svolgerà il canonico concerto di Natale a Villa Castelletti a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. Due appuntamenti in chiusura: in programma per mercoledì 29 dicembre alle 21.15 – in collaborazione con l’associazione Enrico Caruso-Pro Lastra di Lastra a Signa, “Signa per Caruso”, un concerto lirico in Salablu omaggio al grande tenore nel primo centenario della sua morte. Giovedì 6 gennaio dalle 14.30 un saluto alle festività con la “Festa della Befana” in piazza Stazione realizzata in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Signa.