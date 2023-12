Natale al circolo, domenica 17 si festeggia all’Mcl Il Gorinello con pranzo, artigianato e street food

CAMPI BISENZIO – Si inizia a respirare aria di Natale anche a Campi, si intravedono le lucine ai balconi e compare qualche timido albero addobbato. Quest’aria di festa, di Natale si respira ancora più forte in via del Santo al numero 3, al circolo Mcl il Gorinello, dove fervono i preparativi per l’evento che conta […]

CAMPI BISENZIO – Si inizia a respirare aria di Natale anche a Campi, si intravedono le lucine ai balconi e compare qualche timido albero addobbato. Quest’aria di festa, di Natale si respira ancora più forte in via del Santo al numero 3, al circolo Mcl il Gorinello, dove fervono i preparativi per l’evento che conta di diventare tradizione, il pranzo di Natale. Esternamente verrà allestito il “Mercatino” con le bancarelle di artigianato home made, lo street food e per i più piccoli animazione e Babbo Natale. Domenica 17 Dicembre dalle 10 alle 18 all’Mcl il Gorinello si festeggerà insieme e pomeriggio, alle 15, “potremmo dare vita anche quest’anno – spiegano – al Babbo Natale al contrario portando un giocattolo ancora in buono stato da consegnare a Babbo Natale che si occuperà di regalarlo a un altro bambino. Telefonando al numero 055 8999717 sarà invece possibile prenotarsi per il pranzo”.