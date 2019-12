Natale al “Villaggio Scolastico Artigiano”. Con una festa domenica 22 dicembre

SIGNA – Domenica 22 dicembre il Villaggio Scolastico Artigiano di Signa celebrerà il Natale con una festa aperta a tutti. “Abbiamo fortemente voluto questa giornata – dice Carlotta Fantozzi dell’Associazione Villaggio Scolastico Artigiano – perché il nostro desiderio è quello di restituire il Villaggio alla comunità e farlo tornare a essere espressione privilegiata delle ricchezze umane e professionali dei suoi abitanti. Noi non dimentichiamo che il Villaggio è nato grazie alla partecipazione e al lavoro dei signesi per i quali è stato a lungo un punto di riferimento, e questo è esattamente quello che vorremo per il futuro del Villaggio”. “Per questo domenica apriremo nuovamente le porte del Villaggio perché Natale può essere solo nella condivisione e nella partecipazione. E’ così che nasce questa giornata nella quale tutti potranno conoscere e ri-conoscere il Villaggio: grazie alla collaborazione disinteressata di tantissime persone e di tutte le associazioni che hanno sede al suo interno e che hanno accolto con entusiasmo questa giornata, ed è con questo stesso spirito di unità che vogliamo viverla insieme a tutti coloro che domenica saranno con noi”. Molte le iniziative previste, questo il programma della giornata che inizierà alle 10 per concludersi alle 19: la mattina 10-12 laboratorio di ceramica per grandi e piccoli a cura dell’associazione Cuspidea, 11-13 riciclarte, laboratorio di riciclo creativo, 11- 12.30 letture a cura dell’associazione Gli Allibratori, 10.30-12.30 esibizioni di danza con Dance Connection, 10-12 lezioni aperte di Qi gong e meditazione dell’associazione Shaolin, 12-15 musica live con i gruppi Fuktozzi e Spookies. Pomeriggio: 14-16 laboratorio di ceramica per grandi e piccoli a cura dell’associazione Cuspidea, 15 Musica di Natale a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi, 15-17 Riciclarte, laboratorio di riciclo creativo, 15.30-16,30 dimostrazione di Sanda e Kung Fu dell’associazione Shaolin.

16.15 18 Presepe vivente, 16.30 Concerto di Jazly, 17-18.30 esibizioni di danza con Dance Connection. Durante l’intera giornata mercatino artigianale, mostra dei presepi, lo street food di Pe’Incanto, la birra artigianale del Birrificio Lilium e la 500 natalizia de Il Cinquino.