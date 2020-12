Natale con il “Tg della Piana”: gli auguri dei sindaci ma anche di Piananotizie: “Tanta serenità a tutti i nostri lettori”

PIANA FIORENTINA – E’ un “Tg della Piana” particolare quello che vi proponiamo questa settimana. “Casca” infatti nel giorno di Natale, dopo la messa in onda di ieri sera sugli schermi di Toscana Tv, e per questo i sindaci dei cinque Comuni che Piananotizie segue appunto insieme a Toscana Tv rivolgono i loro auguri alle rispettive comunità ma anche ai nostri lettori e agli ascoltatori dell’emittente televisiva. Che dire: arriviamo a conclusione di un 2020 estremamente travagliato, pieno di difficoltà ma non per questo deve impedirci di guardare con fiducia al nuovo anno. Non a caso abbiamo voluto scegliere, a corredo di questo breve articolo, un’immagine diversa dal solito, un’immagine che vuol provare, per quanto possibile, a riscaldare il cuore di ognuno di noi. Da parte nostra, quindi, un ringraziamento ai tantissimi lettori che settimana dopo settimana ci hanno seguito e ci seguono costantemente e i più sinceri auguri di un sereno Natale e un 2021 che consenta, in modo particolare a chi lo desidera, di voltare veramente pagina rispetto a tutto quello che ci hanno proposto questi ultimi dodici mesi. Ne abbiamo bisogno. Tanta serenità a tutti.

P.F.N.