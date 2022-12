Natale con la Comunità di Sant’Egidio: come aiutare a preparare il pranzo. E torna anche 45586, l’Sms solidale

FIRENZE – Natale: una festa che ha resistito alle difficoltà della pandemia e che, con Sant’Egidio, ha raggiunto anche l’anno scorso decine di migliaia di persone in Italia e quasi 250.000 nel mondo. E che quest’anno vuole abbracciare anche chi soffre per la guerra in Ucraina. Basta poco per dare una mano: un regalo portato […]

FIRENZE – Natale: una festa che ha resistito alle difficoltà della pandemia e che, con Sant’Egidio, ha raggiunto anche l’anno scorso decine di migliaia di persone in Italia e quasi 250.000 nel mondo. E che quest’anno vuole abbracciare anche chi soffre per la guerra in Ucraina. Basta poco per dare una mano: un regalo portato a un centro di raccolta o una donazione con l’Sms solidale 45586, da cellulare o da rete fissa (dal 4 al 27 dicembre). Oppure un po’ del nostro tempo.

Gli amici che partecipano a questa festa sono anziani soli, persone senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà. Ma siamo tutti noi che, con un gesto di solidarietà, possiamo sederci a questa tavola ideale che si apparecchia anche a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo e al Centro Spazio Reale, e in tanti angoli del mondo.

Ci sarà un regalo per ciascuno degli invitati al pranzo di Natale, con il proprio nome. Tutti sono già a lavoro nei diversi quartieri di Firenze dove è presente la Comunità per rendere personale e caloroso il Natale che è aperto a tutti quanti vorranno dare una mano. Chi vuole aiutare, può telefonare al numero 055 2342712 o inviare una e-mail all’indirizzo santegidio_firenze@hotmail.com Tutti quelli che daranno la loro disponibilità saranno poi contattati per conoscersi, essere coinvolti nella preparazione del pranzo e lavorare in sintonia. I preparativi sono in programma nel centro storico, il sabato, 17-19 in via della Pergola 8; Brozzi e Le Piagge: mercoledì e domenica, 17-18.30, Corte dei Manetti 8, a partire dall’11 dicembre; San Frediano: lunedì 17.30-19, in via dei Serragli 119 rosso; Ponte di Mezzo, Novoli, Rifredi: via Reginaldo Giuliani 65 b rosso, il sabato dalle 16 alle 19.