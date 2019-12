Natale. Il sindaco Falchi ricorda “l’emozione della firma per la Fondazione del Museo”

SESTO FIORENTINO – La firma per la costituzione della Fondazione dell’archivio e museo Ginori a Doccia è stato uno degli argomenti ricordati dal sindaco Lorenzo Falchi, ieri sera 20 dicembre, in occasione dei tradizionali aguri di Natale nella sala Pilade Biondi del Palazzo comunale. Il sindaco, prima di salutare gli intervenuti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio, ha ricordato l’emozione della giornata del 19 dicembre, la firma per l’avvio della Fondazione, che porterà alla rinascita del Museo di Doccia. Un brindisi e il buffet curato da Qualità e Servizi, hanno poi concluso l’appuntamento.