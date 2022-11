Natale in centro a Campi e non solo… Si parte domenica 27 novembre, tutti gli appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Quello che parte ufficialmente domenica 27 novembre a Campi vuole essere il Natale della condivisione. Condivisione fra i tanti soggetti che hanno messo a punto il programma (nella locandina che pubblichiamo qui sotto trovare tutti gli appuntamenti); condivisione, se possibile, anche di determinati valori e della necessità che questo sia un periodo in cui “fare veramente luce” dopo le difficoltà degli anni passati. A presentare il Natale del centro storico campigiano (e non solo) sono stati infatti il Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme”, Pro Campi, Chianti Banca, Confesercenti e “Il mondo di Babbo Natale” che anche quest’anno, già con alcune anteprime negli scorsi fine settimana, “si è stabilito” a Villa Montalvo per la gioia di grandi e piccoli.

Più soggetti, quindi, per tante iniziative che, come dimostrato di recente anche con la festa di Halloween e come ribadito da tutti i soggetti interessati in sede di presentazione, nei locali della Confesercenti di Campi, “quando si collabora si raggiungono risultati importanti”. Concetti che Christian Domizio, presidente del CCN “Fare Centro Insieme”, ha voluto ribadire: “Con Halloween abbiamo potuto vedere il centro di Campi pieno di persone; anche in quel caso è stato fatto un lavoro significativo ma per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo non bastano le idee, servono anche le persone per metterle in pratica”. Sulla stessa lunghezza d’onda Patrizia Lombardi, direttrice del CCN (per lei, ha detto, questa sarà l’ultimo Natale in questo ruolo ma noi non ci crediamo), “un Centro Commerciale Naturale che è un’eccellenza sul territorio ma anche in tutta la provincia di Firenze. Una realtà che in questi quasi dieci anni di attività ci ha fatto vivere tanti momenti positivi”.

Il richiamo alla luce è stato fatto invece da Cinzia Danti, presidente di Confesercenti Campi: “Dopo tre anni di difficoltà per le piccole imprese, quello del Natale è un periodo fondamentale”, mentre per Gianni Panerai, presidente della Pro Campi, “quest’anno il programma è ancora più bello rispetto al passato ed è il risultato dello spirito di collaborazione che noi cerchiamo sempre di fare crscere”. Che il “Mondo di Babbo Natale” sia una delle attrazioni più richieste, lo dimostrano soprattutto i numeri, a partire dalle oltre 1.500 persone che già domenica scorsa si sono recate a Villa Montalvo, il frutto, come sottolineato da Daniela Rosi e Celeste Carnesecchi, “di un’esperienza trentennale nel settore e che a Campi ha sempre trovato in questi anni un’ottima collaborazione”. In questa edizione con una “gustosa” novità, il lancio del panforte, da provare assolutamente. “La nostra – ha concluso Rossella Centineo, responsabile di area per Campi e Prato di Chianti Banca – è una banca di territorio e con la Pro Campi c’è da tempo un rapporto consolidato. E il centro storico, a Campi così negli altri Comuni, è fondamentale, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale”.