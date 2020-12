Natale, nuova stretta anti Covid: il Consiglio dei ministri ha detto sì. Paradosso Toscana: “gialla” a tutti gli effetti per un solo giorno

PIANA FIORENTINA – L’Ansa ha “battuto” la notizia alle 20.01. Attesa dagli italiani (o da quello che ne resta…) quasi come una “liberazione”. Dopo un balletto di indiscrezioni, detti e non detti, spifferi che sinceramente hanno stancato – un po’ – tutti. E se negli anni passati il rosso era piacevolmente il colore predominante del […]

PIANA FIORENTINA – L’Ansa ha “battuto” la notizia alle 20.01. Attesa dagli italiani (o da quello che ne resta…) quasi come una “liberazione”. Dopo un balletto di indiscrezioni, detti e non detti, spifferi che sinceramente hanno stancato – un po’ – tutti. E se negli anni passati il rosso era piacevolmente il colore predominante del periodo natalizio, un colore di buon auspicio si diceva, nel 2020 (per tanti, per troppi, per tutti un anno che non meriterebbe neanche di essere nominato) ci troviamo a combattere, oltre che con il virus, con colori e bandierine come nel peggiore dei “Risiko”. Ma tant’è, Adda passà ‘a nuttata, e allora speriamo che passi il più velocemente possibile.

Confermata la linea dura: dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Per gli altri giorni feriali, invece, zona arancione (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio). In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, il giorno di Natale si potranno invitare due persone senza contare chi ha meno di 14 anni. Confermato il coprifuoco alle 22.

In tutto questo, poi, c’è il paradosso della Toscana zona gialla a tutti gli effetti per un solo giorno, a conferma del fatto che la nostra resta una delle regioni, se non la regione più penalizzata in tutta Italia. “La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre, – scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani – per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la Toscana sicura, evitando gli assembramenti e indossando la mascherina”.

Da domenica insomma anche la Toscana sarà formalmente in zona gialla: aperti bar e ristoranti fino alle 18 con consumazione possibile all’interno. Sarà dunque possibile uscire o entrare dalla e nella regione. Da lunedì, invece, per quanto riguarda gli spostamenti, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà dunque possibile spostarsi solo tra Comuni all’interno della stessa regione. Dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio, infine, varranno le regole indicate nel decreto di Natale: quindi zona rossa in tutta Italia nei festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni. Sì, Adda passà ‘a nuttata…