“Natale tra le mura” a Lastra Signa nel segno della musica

FIRENZE – Presentata in Consiglio regionale la prima edizione del “Festival Natale fra le mura”, contenitore di eventi con concerti e spettacoli all’interno di una grande tensostruttura in piazza Garibaldi a Lastra a Signa in programma dal 19 al 22 dicembre. A illustrare il programma il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso, l’assessore alla cultura, Massimo Galli, e il direttore artistico dell’Orchestra Ritmosinfonica Crescendo Musica Toscana, Luca Marino.

Un contenitore di eventi che vedrà protagonista piazza Garibaldi e il centro storico con concerti e spettacoli. Il programma partirà il 19 dicembre quando, alle 18, l’Istituto Comprensivo presenterà il saggio musicale a cura del maestro Aliano Frediani. Venerdì 20 dicembre alle 21 andrà in scena lo spettacolo Gallina Vecchia di Augusto Novelli a cura di Alessandro Calonaci e Mald’Estro Compagnia. Sabato 21 alle 21 un grande concerto omaggio a Frank Sinatra a cura dell’Orchestra Ritmosinfonica Crescendo Musica Toscana diretta da Alberto Solari, direzione artistica Luca Marino, regia di Alessandro Calonaci con un ospite speciale: Gianluca Guidi. Infine domenica 22 dicembre alle 17 esibizione della Corale Amedeo Bassi di Montespertoli e della Banda di Schignano e Vaiano e alle 20.45 concerto a cura della Banda Musicale della Misericordia di Malmantile.

“Una novità di grande interesse il “Natale tra le mura” a Lastra a Signa che tiene insieme socialità e cultura – ha detto Mazzeo – ed è un modo intelligente di stare insieme durante le feste. Una serie di spettacoli che animano la città e la comunità, perché ogni volta che si fa cultura si costruisce libertà e credo che sia una delle iniziative più innovative realizzate in queste feste nel panorama toscano”. “La presenza di Gianluca Guidi per l’omaggio a Frank Sinatra è un momento di qualità dell’iniziativa messa in campo dal Comune – ha aggiunto Merlotti – e sicuramente arriveranno spettatori anche da altri territori per assistere a questo evento. Vorrei anche segnalare l’importanza dell’Orchestra Ritmosinfonica che coinvolge tanti ragazzi in un progetto musicale di rilevanza regionale. Si deve evidenziare la capacità di valorizzare le esperienze che maturano nel territorio e portarle a collaborare con personaggi che hanno una rilevanza culturale di assoluto rilievo”.

“Il festival “Natale tra le mura” vuole essere una iniziativa specifica culturale all’interno di una serie di eventi dedicati alle feste – ha detto il sindaco Caporaso – che hanno portato numerosi eventi anche nelle nostre frazioni. Il programma cerca di riportare nelle piazze le persone della nostra città, sarà ad ingresso libero e cerca di coinvolgere anche i ragazzi delle scuole, con l’intervento dell’Orchestra toscana. Ci sarà il vernacolo che appartiene alla nostra tradizione, l’omaggio a Frank Sinatra con la partecipazione di Gianluca Guidi. Inoltre ci saranno le esibizioni delle corali e delle bande del nostro territorio”. “Vorrei sottolineare il coinvolgimento delle scuole nel nostro progetto dall’infanzia alle scuole medie – ha detto l’assessore Galli – e il recupero delle tradizioni vernacolari con una nuova edizione della commedia “Gallina vecchia”. Poi il concerto di Gianluca Guidi di impronta pop, ma con influenze jazz e blues, con rimandi anche alla lirica. Infine le nostre bande musicali e le esperienze musicali più interessanti che si affermano nei territori a noi vicini”. “Un concerto importante quello con Gianluca Guidi che viene accompagnato dalla nostra orchestra – ha detto il direttore Luca Marino – e da questa esperienza nascerà un mini tour che ci vedrà portare lo spettacolo l’anno prossimo a Scandicci, al Metastasio di Prato e al Teatro di Cecina”.