Natale tra libri, cinema e musica: cosa hanno scelto sindaco e assessori

SESTO FIORENTINO – Il periodo natalizio per molti è il momento in cui possono concedersi una pausa dal lavoro ed è anche l’occasione per dedicarsi alla lettura, per consigliare, acquistare o regalare un libro. O anche quello per poter andare al cinema o a teatro con più tranquillità. Piananotizie ha raccolto una serie di “consigli” di lettura e di e cinematografici dalla giunta comunale. Abbiamo chiesto al sindaco Lorenzo Falchi, al vicesindaco Damiano Sforzi e agli assessori: Diana Kapo, Donatella Golini, Massimiliano Kalmeta, Camilla Sanquerin, Silvia Bicchi, Gabriella Bruschi il libro e lo spettacolo che a loro è piaciuto e che consigliano di leggere o vedere.

Il primo cittadino, Lorenzo Falchi, appassionato lettore ha scelto il libro vincitore del Premio Strega 2019 “M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati: ascesa e discesa di Mussolini raccontato come un romanzo. Al cinema consiglia “The Irishman” di Martin Scorsese.

Ho scelto un narratore toscano, il vicesindaco Damiano Sforzi e un libro pieno di misteri che si svolge sull’onda di Canzonassimo 1969, ovvero “L’anno dei misteri” di Marco Vichi, una vicenda che intreccia storie, arte, misteri all’ombra dei vicoli fiorentini. Per una serata al cinema il consiglio è “Pinocchio” di Matteo Garrone.

E’ legata ad una storia attuale, quella dell’assessore Diana Kapo che sceglie come libro “Il coraggio e l’amore” di Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo. Una storia alla ricerca della verità sulla storia di Stefano. Per il cinema come il vicesindaco, anche per Kapo il film da vedere è “Pinocchio” di Garrone pari merito con “Star Wars. The rise of skywalker”.

Sceglie “Lungo petalo di mare” l’ultimo libro di Isabel Allende, l’assessore Donatella Gorini. “Una storia particolare di immigrazione – dice – dall’Europa verso il Cile sulla nave organizzata da Pablo Neruda per portare in salvo chi scappava dalla guerra civile spagnola”. E per lo spettacolo sceglie la musica: il concerto di Capodanno dell’Ort diretto quest’anno da Beatrice Venezi.

“Il labirinto degli spiriti” di Carlos Ruiz Zafon è il libro consigliato dall’assessore Massimiliano Kalmeta. La storia di una famiglia che riemerge dalle ombre del passato, ambientata a Barcellona negli anni Cinquanta. Abbondano i consigli per i film da vedere (o rivedere): “The Irishman di Martin Scorsese – dice l’assessore poi “Parasite” di Bong Joon-ho e, per i nati prima del 1987, “Star Wars – The rise of skywalker”.

L’assessore Camilla Sanquerin consiglia la lettura de “L’educazione” di Tara Westover, dove si racconta la crescita culturale, la ricerca di esperienze diverse di Tara e suo fratello nati in una famiglia di mormoni anarco-survivalisti. Per il cinema il film consigliato, dice Sanquerin “Star Wars – The rise of skywalker, ça va sans dire”.

Un libro tra la ricerca di un criminale e quella della propria vita, quello scelto dall’assessore Silvia Bicchi “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas Jonasson che racconta la storia di Allan Karlsson compie cento anni e decide di fuggire in ciabatte dalla casa di riposo dove vive. Per il cinema consiglia “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

Il grande giallo, il poliziesco classico, ma anche l’ironia di Andrea Camilleri sono il consiglio di lettura dell’assessore Gabriella Bruschi. “Direi qualsiasi Camilleri – dice l’assessore – questi giorni di pausa possono essere un’ottima occasione per rileggerli”. Per il cinema il consiglio è “Se ancora non l’avessi visto, andrei a vedere The Joker per l’incredibile interpretazione di Joaquin Phoenix. Altrimenti indubbiamente Star Wars – The rise of skywalker”.